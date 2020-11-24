BeyazGazete.com

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Onur Akın hastaneye kaldırıldı!
O FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi!
Zincirlikuyu'da korkutan görüntü!
Koronavirüs kraliyete bulaştı!
TÜM MANŞETLER
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Öğretmenler günün kutlu olsun Aybüke Öğretmen!
DSÖ'den umutlandıran açıklama!
Almanya'dan skandalla ilgili pişkin açıklama!
Joe Biden ekibini belirliyor!
Aslan fırsat tepti!
Galatasaray-Kayserispor | Beraberlik sürüyor!
Biden'ın ilk bakanı belli oldu! Türkiye'yi yakından tanıyor!
KÖŞE YAZARLARI
TÜRKER AKINCI
BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!
Ümit ÖZDEMİR
İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (
Kürşad Berkkan
ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?
Latif Şimşek
HA KEL HASAN HA HASAN KEL!
Av. Arb. Selçuk ENER
İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?
Mehmet Orhan
HEDEF KARABAĞ
Murat AKAN
Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor
Ahmet ANAPALI
Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…
İslam Memiş
Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?
Cengiz ALÇAYIR
Vız’yoner!
Erkan Trükten
DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü
Korsanlığı kabul ettiler: 'Türkiye'nin haberi yoktu!'
İşte 23 Kasım'ın koronavirüs tablosu!
İrina skandalında yeni gelişme!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan şaşırtan Karabağ itirafı!
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Öğretmenler Günü Çeşme'de Törenle Kutlandı
İzmir
24 Kasım 2020 Salı 13:01
İşadamı Yusuf Yamanlar Açıklaması 'Yasaklar Kalktıkça Otomobil Piyasası Hareketlenecektir'
Osmaniye
24 Kasım 2020 Salı 13:00
Akdeniz'in Park Ve Yeşil Alanları Yenileniyor
Mersin
24 Kasım 2020 Salı 13:00
Oltu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği
Erzurum
24 Kasım 2020 Salı 13:00
İncirlik'te Görevli Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
Adana
24 Kasım 2020 Salı 13:00
Öğretmenler, Şehit Öğretmen Yasemin Tekin İçin Fidan Dikti
Kırşehir
24 Kasım 2020 Salı 12:59
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'in 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
Bilecik
24 Kasım 2020 Salı 12:59
Eskişehir'de Tatlı Patatesin İlk Hasadı Başladı
Eskişehir
24 Kasım 2020 Salı 12:59
Gediz Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Tablet Desteği
Kütahya
24 Kasım 2020 Salı 12:59
Karantinadaki Genç Doğum Günü Pastasını İple Eve Çekti
Osmaniye
24 Kasım 2020 Salı 12:59
Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin 2. Duruşma Görüldü
İstanbul
24 Kasım 2020 Salı 12:54
Uzaktan Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Eskişehir
24 Kasım 2020 Salı 12:54
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AĞRI - Doğu'da soğuk hava nedeniyle dereler ile araç ve evlerin camları buz tuttu
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TBMM - Bahçeli: 'Ne vatandan vazgeçeceğiz ne de ihanete göz yumacağız'
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MUĞLA - Antik tiyatrodaki kazı çalışmalarında mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı
ANKARA - Selçuk: 'Öğrencileri yetiştiren öğretmenleri yetiştirmenin ayrı bir sorumluluğu var'
VAN - Mezun olduğu okula müdür olan öğretmene '24 Kasım' sürprizi
ERZURUM - Çatısında asırlık ceviz ağacı olan kütüphane ilgi görüyor
HATAY - Atakaş Hatayspor'un evinde bileği bükülmüyor
KONYA - 31 yıldır hasret kaldığı ayakkabılarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
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MGK belgelerini ifşa davasında karar! FETÖ'cü Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu
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10 dil biliyor, 70'ten fazla ülke gezdi, sokaklarda yaşıyor... Aykan amcanın hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor
Asıl amaç bu! Türkiye’den S-400 ve F-35 açıklaması
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Kayıpmaz'dan hafta içi sokağa çıkma yasağı açıklaması! Corona virüsün en çok bulaştığı yer...
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Riyakar Ekrem'in marifeti! Taksim Camii’nin bağrına bankamatik hançeri
Haldun Dormen koronavirüse yakalandı!
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Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti
Bülent Arınç'a tepkiler çığ gibi! Peş peşe istifa çağrısı
İtalya kabusu yaşıyor! Koronavirüs sebebiyle 24 saatte 562 kişi öldü
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Açıklama geldi: Bizim aşımız daha ucuz
Bakan Akar, Türkiye - ABD ilişkilerini değerlendirdi: Görüş ayrılıkları olsa da iki ülkenin uzun bir işbirliği geleneği var
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İçişleri genelgesi ile sonu sokağa çıkma yasağında hangi işletmeler açık ve yasaktan kimler muaf?
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