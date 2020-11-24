BeyazGazete.com

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Onur Akın hastaneye kaldırıldı!

Onur Akın hastaneye kaldırıldı!

O FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi!

O FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi!

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Öğretmenler Günü Çeşme'de Törenle Kutlandı

İzmir 24 Kasım 2020 Salı  13:01
Öğretmenler Günü Çeşme'de Törenle Kutlandı

İşadamı Yusuf Yamanlar Açıklaması 'Yasaklar Kalktıkça Otomobil Piyasası Hareketlenecektir'

Osmaniye 24 Kasım 2020 Salı  13:00
İşadamı Yusuf Yamanlar Açıklaması 'Yasaklar Kalktıkça Otomobil Piyasası Hareketlenecektir'

Akdeniz'in Park Ve Yeşil Alanları Yenileniyor

Mersin 24 Kasım 2020 Salı  13:00
Akdeniz'in Park Ve Yeşil Alanları Yenileniyor

Oltu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği

Erzurum 24 Kasım 2020 Salı  13:00
Oltu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği

İncirlik'te Görevli Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu

Adana 24 Kasım 2020 Salı  13:00
İncirlik'te Görevli Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu

Öğretmenler, Şehit Öğretmen Yasemin Tekin İçin Fidan Dikti

Kırşehir 24 Kasım 2020 Salı  12:59
Öğretmenler, Şehit Öğretmen Yasemin Tekin İçin Fidan Dikti

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'in 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Bilecik 24 Kasım 2020 Salı  12:59
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'in 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Eskişehir'de Tatlı Patatesin İlk Hasadı Başladı

Eskişehir 24 Kasım 2020 Salı  12:59
Eskişehir'de Tatlı Patatesin İlk Hasadı Başladı

Gediz Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Tablet Desteği

Kütahya 24 Kasım 2020 Salı  12:59
Gediz Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Tablet Desteği

Karantinadaki Genç Doğum Günü Pastasını İple Eve Çekti

Osmaniye 24 Kasım 2020 Salı  12:59
Karantinadaki Genç Doğum Günü Pastasını İple Eve Çekti

Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin 2. Duruşma Görüldü

İstanbul 24 Kasım 2020 Salı  12:54
Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin 2. Duruşma Görüldü

Uzaktan Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eskişehir 24 Kasım 2020 Salı  12:54
Uzaktan Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
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