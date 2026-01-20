Atlas Çağlayan cinayetinde çarpıcı gelişme! 2 şüpheli daha gözaltında

İstanbul'un Güngören'de ikamet eden Atlas Çağlayan 2009'da tüp bebek olarak ikizi Doruk ile dünyaya geldi. Doğduğunda henüz 1 kilo 100 gramdı uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hayata tutunmayı başardı. Sağlık ve teknoloji lisesinde 2. Sınıfa gidiyordu. Aynı zamanda futbolculuk hayali için uğraşıyordu.Atlas Çağlayan ikizi ve birkaç arkadaşı 14 Ocak günü Merter'de her zaman gittikleri kafeye gidip oturdular. Bu sırada bir başka grupla yan bakma meselesinden tartışma çıktı. Gruplar sözlü tartışma sonrası kafede bir süre daha oturmaya devam etti.Ama tartışma sözlü olarak uzayınca gruplar dışarı çıktı. Saat 20:00 sıralarında kafenin önünde ne olduysa oldu. 15 Yaşındaki Efe Ç. elindeki bıçağı Atlas Çağlayan'ın göğsüne sapladı. Kanlar içinde kalan Atlas kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli E.Ç. ile birlikte kavgaya karıştıkları değerlendirilen arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalayarak emniyete götürdü. Gözaltına alınan şüpheli Efe Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Atlas Çağlayan adına hesap açtığı ve uygunsuz paylaşımlar yaptığı tespit edilen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.