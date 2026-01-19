Donald Trump ' Zamanı Geldi Yapılacak '

  • USD: 43,19 - 43,27
ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'nın Grönland'ı ‘Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadığını’ belirterek, “Artık zamanı geldi ve bu yapılacak” dedi.

Ekleme: 19.01.2026 - 15:28 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:35 / Editör: Erhan Şimşek
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Grönland hakkında paylaşımda bulundu. NATO'nun Danimarka'yı, Grönland'ı Rus tehdidinden koruması için 20 yıldır uyardığını kaydeden Trump, Danimarka'nın bu konuda hiçbir şey yapamadığını öne sürerek, “Artık zamanı geldi ve bu yapılacak” ifadelerini kullandı.

