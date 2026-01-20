Bakan Göktaş, Romanlar için yeni eylem planının detaylarını açıkladı

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) kapsamındaki 1.Aşama Eylem Planı (2023-2025) uygulaması tamamlandı. Bugün Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi 2. Aşama Eylem Planı (2026-2030) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Bu kapsamda Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve 1. Aşama Eylem Planı (2023-2025)' 'İzleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı' gerçekleşti.Ankara Hakimevinde düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş eylem planının detaylarını açıkladı. Göktaş, "Bugün aynı zamanda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yayımlanan 2. Aşama Eylem Planımız da yürürlüğe girdi. Yeni Eylem Planımızdaki hedefleri, yerelde güçlü bir koordinasyonla hayata geçirerek Roman vatandaşlarımızın kazanımlarını yaygınlaştıracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında başlattığı 'Roman Açılımı'nın, Roman vatandaşlara yönelik kamu politikalarında yeni bir safhayı başlatan tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Göktaş, "Bu yaklaşım konuya sadece sosyal yardım penceresinden değil, hak temelli, katılımcı ve sonuç odaklı bir kamu politikası çerçevesinden bakmamızı sağladı. Roman vatandaşlarımızın günlük hayatta karşılaştığı güçlükleri, sahadan gelen verilerle ve doğrudan temasla görünür kıldı" değerlendirmesinde bulundu.2. Aşama Eylem Planını; 1. aşamada kurdukları altyapının üzerine inşa edilen bir 'devam, güçlenme ve yaygınlaştırma' süreci olarak gördüklerini aktaran Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:"İlkinde yakaladığımız ivmeyi koruyarak, devam eden hedefleri daha geniş bir kapsama taşıyacağız. Eylem Planımız; 6 politika alanında, 41 eylem ve 90 faaliyetten oluşan, sahaya doğrudan temas eden bir uygulama çerçevesidir. Bu çerçevenin merkezinde eğitim ve istihdam yer alıyor. Sağlık, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardım başlıklarıyla güçleniyor. Genel politikalar bölümünde ise sosyal içerme, haklara erişim, kültür-sanat ve izleme-değerlendirme araçlarıyla, hedeflerimizi kalıcı sonuçlara taşımayı amaçlıyoruz. Eğitimde hedefimiz; Roman çocuklarımızın okulda kalıcılığını ve başarılarını sağlamaktır. Mesleki Eğitim Merkezlerine yönlendirmeyle gençlerin meslek edinmesini desteklemek. İstihdamda hedefimiz; Roman vatandaşlarımızın işe erişimini kolaylaştırmak, istihdamlarını artırmaktır. Bu kapsamda mesleki kurs ve işbaşı programlarını yaygınlaştırıyoruz. İş arama becerileri ve işe uyum desteklerini sahaya indiriyoruz. Finansal okuryazarlık, kooperatifçilik, e-ticaret ve e-ihracat eğitimleriyle ticari hayata katılımı yaygınlaştırıyoruz. 87 SODAM koordinasyonunda girişimcilik desteklerinde bilgilendirme ve rehberliği güçlendiriyoruz. Sağlıkta hedefimiz; Roman vatandaşlarımızın sağlık okuryazarlığını ve hizmetlere etkin erişimini artırmaktır. Barınmada; yerelin ihtiyaçlarına uygun biçimde yaşam alanlarını iyileştirmektir. Bu kapsamda barınma yardımlarında erişimi geliştiriyor, mahalle dokusunu gözeten konut ve yerinde dönüşüm modellerini destekliyoruz."Roman vatandaşlara yönelik faaliyetleri yerelde etkisini artırmak için özel önem verdiklerini vurgulayan Göktaş, "Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde; ASDEP, SODAM ve mobil ekipler üzerinden hizmetlerimizi ve desteklerimizi hane bazlı ihtiyaçlara göre yönlendirme mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. Roman nüfusun yoğun olduğu illerde valiliklerimizin koordinasyonunda yerel eylem planlarıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Sahadaki koordinasyonu güçlendirmek için Roman Koordinasyon İl Koordinatörlerimizle hizmetleri ihtiyaca göre hızlıca ulaştırıyoruz. Bu kapsamda 25 ilde İl Çalışma Gruplarımızı kurduk ve illerimizdeki paydaşlarla düzenli toplantılar yaparak ihtiyaçları hızlıca tespit ediyoruz. Kurumlar arası eşgüdümle, somut ve ölçülebilir hedefleri hayata geçiriyoruz. Roman Entegrasyon Projesi, LOCALROMA ile de yürüttüğümüz çalışmaları ve iyi uygulamaları daha da yaygınlaştıracak altı yapıyı güçlendireceğiz" açıklamasında bulundu.86 milyon vatandaşı kucaklayan, hizmet götüren bir Türkiye inşa etmek için kararlılıkla çalıştıklarını söyleyen Göktaş, şunları kaydetti:"2. Aşama Eylem Planımız Roman sivil toplum kuruluşlarımızın ve temsilcilerimizin hazırlık sürecine doğrudan katılımıyla şekillendiğini belirtmek isterim. Kapsayıcı hizmet erişimi, güçlendirmeyi merkeze alan destekler, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler ve merkezden yerele kesintisiz eşgüdüm üzerine kuruludur. Bu anlamda yerelde karşılığı olan Eylem Planıyla, Roman vatandaşlarımızın hayatını iyileştiren hizmetlerimizi büyüteceğiz. Çocuklarımızın okulda devamını güçlendirecek, gençlerimizi mesleğe ve işe daha hızlı taşıyacak, kadınların üretim ve gelir imkanlarını artıracağız. Bu ülkenin zenginliği, farklılıklarımızın yan yana yaşamasındadır; gücü de kimseyi geride bırakmamasındadır. 2. Aşama Eylem Planımızla; sahada dokunduğumuz her hanede, her okulda, her iş yerinde bu anlayışı büyüteceğiz. Roman vatandaşlarımızın yanında olmaya; ortak yaşam kültürümüzü, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."