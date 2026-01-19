İstanbul kara teslim! Valilik'ten yasak kararı

İstanbul'da kar yağışı, kentin tamamında etkili olmaya devam ediyor.İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını bildirdi.Tüm İstanbul'da etkili olan kar yağışı ara sokakları adeta buz pistine çevirdi. Bazı bölgelerde ara sokakların tamamen kapalı olduğu gözlemlendi.Etkili olan kar yağışı ile birlikte haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da etkili olan kar yağışının akşam saatlerine kadar süreceğini belirtti.Şen, 'Evet kar bekliyorduk. Kuzey doğuya doğru döndü rüzgar. Deniz etkisi meydana geliyor. İstanbul'un kuzey ilçelerinde yağın olacağını gördük. Sahil kesiminde çok yok. Kar yağışı bugün öğlen saatlerine kadar devam edecek. Akşam saat 18.00 civarı kar yağışı İstanbul'u terk ediyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar çıkacak. Karla karışık yağmur da olsa kuvvetli.' dedi.İstanbul'da kar yağışı bugün de sürecek. Hava sıcaklığının 0-4 derece aralığında olacağı megakentte akşam saatlerinden itibaren kar yağışı kesiliyor.Yarın yağmurun etkili olacağı İstanbul'da, çarşambadan sonra lodosun etkisiyle hava sıcaklığı 10 dereceleri görecek.AKOM'dan yapılan açıklamada, 'Güne şehir merkezinde 1 derece, kırsal bölgelerde eksi 3 derecelere gerileyen dondurucu soğuk hava ile birlikte kar yağışlı bir gökyüzüyle başladı. Öğle saatlerine kadar il genelinde yerel kuvvetli kar sağanakları beklenirken, akşam saatlerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.' denildi.