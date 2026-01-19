İstanbul kara teslim! Valilik'ten yasak kararı
İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle, 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Prof. Dr. Orhan Şen, 18'den sonra kar yağışının İstanbul'u yavaş yavaş terk edeceğini söyledi.
İstanbul'da kar yağışı, kentin tamamında etkili olmaya devam ediyor.
İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını bildirdi.
SOKAKLAR BUZ PİSTİ GİBİ
Tüm İstanbul'da etkili olan kar yağışı ara sokakları adeta buz pistine çevirdi. Bazı bölgelerde ara sokakların tamamen kapalı olduğu gözlemlendi.
TRAFİK YÜZDE 80'İ AŞTI
Etkili olan kar yağışı ile birlikte haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı.
KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da etkili olan kar yağışının akşam saatlerine kadar süreceğini belirtti.
Şen, 'Evet kar bekliyorduk. Kuzey doğuya doğru döndü rüzgar. Deniz etkisi meydana geliyor. İstanbul'un kuzey ilçelerinde yağın olacağını gördük. Sahil kesiminde çok yok. Kar yağışı bugün öğlen saatlerine kadar devam edecek. Akşam saat 18.00 civarı kar yağışı İstanbul'u terk ediyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar çıkacak. Karla karışık yağmur da olsa kuvvetli.' dedi.
İSTANBUL'DA İLERLEYEN GÜNLERDE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da kar yağışı bugün de sürecek. Hava sıcaklığının 0-4 derece aralığında olacağı megakentte akşam saatlerinden itibaren kar yağışı kesiliyor.
Yarın yağmurun etkili olacağı İstanbul'da, çarşambadan sonra lodosun etkisiyle hava sıcaklığı 10 dereceleri görecek.
AKOM: ÖĞLE SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK
AKOM'dan yapılan açıklamada, 'Güne şehir merkezinde 1 derece, kırsal bölgelerde eksi 3 derecelere gerileyen dondurucu soğuk hava ile birlikte kar yağışlı bir gökyüzüyle başladı. Öğle saatlerine kadar il genelinde yerel kuvvetli kar sağanakları beklenirken, akşam saatlerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.' denildi.