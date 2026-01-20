Donald Trump'tan Kritik Görüşme!

  • USD: 43,21 - 43,28
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir telefon görüşmesi yaptı.

Ekleme: 20.01.2026 - 12:45 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:57 / Editör: Erhan Şimşek
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ‘çok iyi' bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“İsviçre'nin Davos kentinde çeşitli tarafların katılacağı bir toplantı düzenlenmesini kabul ettim. Herkese açıkça ifade ettiğim gibi, Grönland ulusal ve küresel güvenlik açısından şart” dedi.

