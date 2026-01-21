Mars’ta İlk Kez Görüntülendi! Bilim İnsanları Bile Şokta

NASA'nın Kızıl Gezegen yörüngesindeki emektar gözcüsü Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), 20 yıla yaklaşan görev süresinde tarihi bir rekora imza attı. Uzay aracının üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü HiRISE kamerası, Mars yüzeyinin 100.000'inci fotoğrafını çekerek devasa bir dijital arşivi taçlandırdı.Mart 2006'dan bu yana her gün ortalama 14 kare yakalayan bu teknoloji harikası, Mars'ın aslında sanıldığı gibi durağan ve ölü bir kaya parçası olmadığını, aksine sürekli bir değişim içerisinde olan dinamik bir dünya olduğunu kanıtladı.Ekim ayı başında çekilen bu özel kare, Syrtis Major adı verilen gizemli bir bölgeye odaklanıyor. Uzaktan bakıldığında Mars üzerinde devasa karanlık bir leke gibi duran bu alan, MRO'nun lensi sayesinde kum tepelerinin ve derin kraterlerin iç içe geçtiği yaşayan bir coğrafya olarak karşımıza çıkıyor.Yıllardır aynı noktayı defalarca görüntüleyen MRO, rüzgarın şekillendirdiği dev kum tepelerinin nasıl yavaş yavaş göç ettiğini ve dik yamaçlarda meydana gelen toz çığlarını saniye saniye belgeleyerek gezegenin atmosferik güçlerini anlamamıza ışık tutuyor.MRO'nun yetenekleri sadece Mars'ın tozlu yüzeyini izlemekle de sınırlı kalmıyor. Uzay aracı geçtiğimiz günlerde rotasını gökyüzüne çevirerek nadir bir olaya tanıklık etti ve Dünya'ya yaklaşık 19 milyon mil mesafeden geçen yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS'ı görüntüledi.Aslında bu tür hızlı ve uzak nesneleri takip etmek için tasarlanmamış olmasına rağmen, kuyruklu yıldızın parlayan gaz bulutuyla çevrili çekirdeğini net bir şekilde yakalamayı başaran MRO, bilim insanlarına evrenin derinliklerinden paha biçilemez veriler sundu.2025 yılının sonuna yaklaşırken 20. hizmet yılına girmeye hazırlanan bu emektar uydu, bugün sadece bir fotoğrafçı değil, aynı zamanda geleceğin 'rehberi' konumunda. MRO'dan gelen yüksek çözünürlüklü bu 100 bin kare, Perseverance gibi yüzeydeki robotik kaşiflerin rotalarını çizmekle kalmıyor; gelecekte Mars'a ayak basacak olan insanların ilk kamplarını nereye kuracağına da karar veriyor. Her yeni fotoğraf, Mars'ın bir zamanlar Dünya gibi sulak ve yaşanabilir bir yer olup olmadığı sorusuna bir adım daha yaklaşmamızı sağlıyor.NASA'nın adı gündemden düşmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde gök taşları hakkında açıklama yapan, Dünya'la ilgili yeni bulguları yayınlayan NASA, bu araştırma sonuçlarından daha çok iddialarla anılıyor.Bilindiği üzere NASA'nın ana amaçlarından biri Mars'a insan göndermek ve hatta koloni kurmak. Bunun için yoğun şekilde çalışma söz konusu. Fakat komplo teorisyenleri ise NASA'nın aslında uzaylı kanıtlarına erişmek ve incelemek için Mars'a gitmek istediğini söylüyor. Kısa süre önce Mars'ta eski bir medeniyete ait olduğu iddia edilen bir takım kanıtların bulunduğu ileri sürüldü. Bu iddianın dayanağı ise ünlü uzaylı avcısı Scott C. Waring.Uçuk iddialarıyla hatırı sayılır takipçisi olan Waring, NASA'nın Mars fotoğraflarında bir zamanlar kızıl gezegende zeki yaşamın olduğuna dair yeni kanıtlar bulduğunu söyledi. Bu kanıtların belki de binlerce yıllık olduğunu belirtti.Waring'in iddialarına göre fotoğraflarda söz konusu uzaylılara ait kemik parçaları ve taşa oyulmuş bir yüz yer alıyor.Ünlü komplo teorisyeni daha önce de Mars'ta taşa oyulmuş farklı figürler ve yazılarla karşılaştığını ve bunların eski Mısırlıların yaptığına benzer olduğunu vurguluyor.Waring, 'Mars'ta, eski Mısır, Aztek, Maya gibi medeniyetlerin geride bıraktığı yapılara ve tarihi eserleri andıran, bazı kanıtlar var. Bunlar bir zamanlar Mars'ta teknolojik olarak çok gelişmemiş olsa da, akıllı canlılar tarafından kurulmuş bir medeniyetin olduğunu gösteriyor' dedi.