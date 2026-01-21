SDG Devri Kapanıyor! Son Şans...

Bölgesel barış ve istikrar için 'olmazsa olmaz' olarak görülen YPG'nin Suriye'ye entegrasyonu için hükümet ile YPG arasında Haseke'nin geleceğine ilişkin mutabakat sağlandı.SABAH'ın edindiği bilgilere göre bu süreç Suriye'de YPG dönemimin kapandığı ve varılan mutabakatın nihai ateşkes ve tam entegrasyon yürürlüğe girene kadarki geçiş döneminde uygulanacak model olarak değerlendiriliyor.Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, YPG'li Mazlum Abdi ile görüşerek artık bu çerçeveden geri adım atmadan entegrasyon sürecinin tamamlanması gerektiğini aksi halde Suriye ordusunun operasyonu dışında bir seçenek kalmayacağı mesajını net şekilde iletecek.İmzalanan bu mutabakatın, terör örgütününe verilen son şans olduğu, bunu da yokuşa sürmesi halinde operasyonların devamının geleceği ifade ediliyor.Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın YPG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile Şam'da yaptığı görüşme sonuçsuz kaldı. Şam yönetimi ayak direyen YPG'nin bu tutumu sebebiyle operasyonlarına hız verdi.Terör örgütü Batı'nın kendine biçtiği 'DEAŞ gardiyanlığı'nı kullanarak durumu lehine çevirmeye çalıştı. Örgüt Şeddadi'de DEAŞ mensubu 120 teröristi serbest bırakarak, bunu Türkiye ve Suriye yönetiminin gerçekleştirdiğine ilişkin algı operasyonuna başvurdu.Şam yönetimi kaosun engellenmesi için ''Savunma Bakanlığı, Haseke ilindeki tüm DEAŞ hapishaneleri ve Hol Kampı'nın güvenliğini uluslararası standartlar çerçevesinde devralmaya ve yönetmeye tamamen hazır olduğunu teyit etmektedir' açıklamasını yaptı. Terör örgütünün elindeki son koz da böylelikle ortadan kalkmış oldu.Suriye Cumhurbaşkanlığı, YPG'nin işgal ettiği bölgelerin tam entegrasyonu amacıyla bir plan hazırlanıp istişare için örgüte 4 gün süre tanıdı. Hükümet ile YPG arasında Haseke'nin geleceğine ilişkin varılan mutabakat şu şekilde:YPG'ye, bölgelerin fiilen entegrasyonuna ilişkin ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerin tamamlanması için 4 gün süre tanındı.Mutabakat halinde, Suriye ordusu Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine girmeyecek, birlikler şehirlerin çevresinde konuşlanacak. Haseke ve Kamışlı'nın barışçıl entegrasyonu daha sonra ele alınacak.Suriye askeri güçleri, Kürt köylerine girmeyecek köylerde silahlı unsur bulunmayacak.Mazlum Abdi, Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için birer aday, Halk Meclisi için isimler ve devlet kurumlarında istihdam edilecek personel listesi sunacak.YPG'ye bağlı tüm askeri ve güvenlik unsurlarının Savunma ve İçişleri bakanlıkları bünyesine entegre edilmesi konusunda anlaşma sağlandı.Cumhurbaşkanlığı, Kürtlerin dilsel ve kültürel hakları ile vatandaşlık haklarına ilişkin ulusal ortaklık temelinde hakların güvence altına alındığı birleşik ve güçlü bir Suriye inşa edilmesine yönelik ortak bir bağlılığı yansıttığını bildirir. Söz konusu mutabakat, dün saat 20:00 itibarıyla yürürlüğe girdi.Türkiye'nin güvenliği için kritik önemde olan gelişmeler üzerine, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Güler ve ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler ile bölgesel savunma güvenlik konuları ele alındı.Fidan ile Rubio görüşmesinde de Suriye'deki son gelişmeler ile ABD'nin Barış Kurulu girişimi ele alındı. Dün sabah saatlerinde Bakan Fidan'ın kabul ettiği ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, da Şam ile YPG arasında varılan 'Haseke' anlaşmasına ilişkin 'SDG'nin sahadaki birincil anti-DEAŞ gücü olma yönündeki asıl amacı büyük ölçüde sona ermiştir'' dedi.Barrack, 'O dönemde ortaklık kurulacak işleyen bir merkezi Suriye devleti yoktu; Esed rejimi zayıflamıştı, tartışmalı bir durumdaydı ve İran ile Rusya ile olan ittifakları nedeniyle DEAŞ'a karşı uygulanabilir bir ortak değildi. Bugün durum temelden değişmiştir'' ifadelerini kullandı.