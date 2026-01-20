Suriye'de Yeni Sayfa Açılıyor! Sınırlar SDG/YPG’den Tamamen Temizlenecek

Suriye'de devrimin birinci yılında yeni bir tarihi dönemeç yaşanıyor. Suriye hükümeti ile SDG arasında 18 Ocak'ta 'Ateşkes ve Tam Entegrasyon' konulu anlaşmaya varıldı.Anlaşmayla birlikte terör örgütünün Suriye'nin üçte birindeki sözde hâkimiyeti kısa sürede dağıldı, SDG'nin yıllardır savunduğu özerk yönetim hedefi fiilen sona erdi.Suriye yönetimi, terör örgütü SDG/PKK'nın engellemek için elinden geleni yaptığı 'terörsüz bölge' hedefi için terörle mücadele operasyonları gerçekleştirdi.Şam yönetiminin teröre yönelik operasyonları ve imzalanan anlaşma neticesinde ülkenin üniter yapısının sağlamlaşacağı, ekonomik kaynakların tüm Suriyelilerin eşit bir şekilde hizmetine sunulacağı, ülkenin iç meselelerini hallederek güçlü ve müreffeh bir Suriye'nin adımlarını atmaya başlayacağı değerlendiriliyor.Bu noktada terör örgütünün elinde olan petrol kaynaklarının Suriye yönetimine geçmesi önemli fark yaratacak. Teröristlerin, uyuşturucu kaçakçılığından yılda 1.5 milyar dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyordu. Sınırların Şam kontrolüne girmesiyle örgüt 'suç temelli gelir' elde edemeyecek.Terör örgütünü 'DEAŞ ile mücadele ettiği' bahanesiyle destekleyen Batılı ülkeler de tutum değişikliğine gitti. Terör örgütü, DEAŞ'lı tutukluları serbest bırakacağı tehdidiyle Batı'dan aldığı desteği sürdürmeye çalıştı.Gelinen noktada anlaşma kapsamında DEAŞ'lı tutukluların bulunduğu El Hol ve El Roj kamplarının güvenliği ve yasal sorumluluğu ilk etapta Suriye hükümeti tarafından üstlenilecek. Öte yandan, susuzluk da teröristlerin 'tehdit' olarak kullandığı hususlardan biriydi.Suriye ordusu, terör örgütünün Münbiç'in güneybatısındaki Tişrin Barajı'ndan çekilmeye başlamasıyla barajı kontrolüne almak üzere harekete geçti.Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonlarla Irak sınırının tamamını, Suriye sınırının yüzde 80'ini kontrol altına almıştı.Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları ile örgütün yenilmezlik algısı çöktü, Fırat'ın batısından sökülüp atılan yapı, doğuda da ağır darbe alarak anlaşma masasına oturmak zorunda kaldı.Terör örgütünün Fırat'ın doğusundan atılmasıyla Türkiye'nin güney sınırları tamamen teröristlerden temizlenecek. Suriye'de 'Fırat'ın doğusu ve Fırat'ın batısı' ayrımı ortadan kalktı. Hedeflenen, 'bir ve bütün Suriye'.Türkiye, Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliği olarak gördüğünü; tek devlet, tek ordu ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle yürütülen mücadeleye destek verdiğini defalarca yineledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği bu yaklaşım, bugün gelinen noktada sahadaki gelişmelerle örtüşen bir çerçeve sunuyor.Ankara, Suriye'de eşit yurttaşlık temeline dayalı kapsayıcı bir devlet yapısının bölgesel barışın anahtarı olduğu görüşünü sürdürüyor. Türkiye, istikrarı güçlendirecek her türlü yapıcı girişimi destekliyor.Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığını bildirdi. Açıklamada, Şeddadi'ye giren ordu güçlerinin DEAŞ'lıları yakalamak için operasyon başlattığı bildirildi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği 'terörsüz bölge' süreci açısından önemli bir aşama olduğunu belirtti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Bu, Suriye'nin iç bütünleşmesine dönük net bir beyandır' derken AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala anlaşmanın kritik bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Öte yandan Avrupa Birliği ve İngiltere gibi çok sayıda ülke anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.