İsrail’den Atina’ya “İsrail şemsiyesi” Türkiye’ye Karşı Savunma Kalkanı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias Atina'da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından iki bakan, ortak basın açıklaması yaptı.Savunma Bakanı olarak, İsrail ve Yunanistan arasındaki askeri ve bölgesel işbirliğini derinleştirme sözü verdiğini belirten Katz, 'Son yıllarda Yunanistan ve İsrail gerçek bir ortaklık ilişkisi paylaşıyor.' dedi.Katz, bu kapsamda Yunanistan ve İsrail'in ortak askeri tatbikatlar ve eğitim çalışmaları yaptığını, ayrıca operasyonel işbirliğini artıracağını söyledi.Dendias ise İsrail ile 2026 için savunma işbirliği alanında bir anlaşma imzaladıklarını hatırlatarak, bu kapsamda iki ülke arasındaki savunma işbirliğine dair Yunanistan'da 29, İsrail'de ise 25 faaliyet düzenleneceğini belirtti.Yunanistan merkezli haber sitesi Nemesis'e göre, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Atina'da Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmede, hava üstünlüğünden anti-balistik savunmaya uzanan kapsamlı bir stratejik paket masaya yatırıldı. Görüşmede, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı caydırıcılığını güçlendirmeye yönelik mesajlar verildi.Haberde Katz'ın Yunanistan ve İsrail'in bölgesel istikrarı hedef alan tehditlere karşı ortak duruş sergileyeceğini vurguladığı ifade edildi. Katz, iki ülke arasındaki iş birliğini 'Akdeniz'de istikrarın çapası' olarak tanımlarken, saldırganlık ve askeri vekiller aracılığıyla dengeyi bozmaya çalışan aktörlere izin verilmeyeceğini belirtti.Habere göre, görüşmelerin arka planında kapsamlı bir 'İsrail şemsiyesi' önerisinin sunulduğu vurgulandı. Bu çerçevede hava üstünlüğü, çok katmanlı hava savunması, anti-balistik sistemler, hassas güdümlü füze taarruzları ve gelişmiş anti-drone çözümlerin ele alındığı ifade edildi.Yunanistan merkezli habere göre İsrail, İran'a karşı yürütülen operasyonlarda etkinliği kanıtlanan bazı ileri teknolojilerin Yunanistan'a ait F-35 savaş uçaklarına entegrasyonunu önerdi. Bu kapsamda RAMPAGE füzeleri, SPICE güdüm kitleri ile yoğun elektromanyetik tehdit ortamında hayatta kalma ve taarruz kabiliyetlerini artıracak sistemlerin gündeme geldiği ifade edildi.Nemesis'e göre görüşmelerin en dikkat çekici başlıklarından biri, stratejik derinlikte yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti sunan ve Türkiye'nin gelişen balistik programına doğrudan karşılık olarak görülen LORA balistik füzeleri oldu. İsrail tarafının, Yunanistan'ın yeterli sayıda alım yapması halinde ortak üretim seçeneğine de açık olduğu ifade edildi.Haberde Atina'nın UAV'lerden seyir füzelerine ve balistik füzelere kadar uzanan tehdit yelpazesini kapsayan bütüncül bir savunma ağına odaklandığı ve bu ağda David's Sling, Barak MX ve Spyder sistemlerinin yanı sıra ilerleyen aşamada Arrow terminal safha anti-balistik sistemlerinin de yer almasının öngörüldüğü belirtildi.Yunanistan merkezli Nemesis'e göre PULS roket/topçu sistemlerine ilişkin sözleşmenin, geniş bir mühimmat paketiyle birlikte kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. İş birliği, Türk İHA'ları ve sürü sistemlerine karşı, İsrail anti-drone teknolojilerinin Yunan yerli çözümlerine entegrasyonunu da kapsıyor.Haberde Yunanistan'ın İsrail ile birlikte Ege ve Doğu Akdeniz'de hem 'kalkan' hem de 'kılıç' inşa etmeyi hedeflediği ifade edildi.