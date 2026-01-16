Osman Gökçek, Mansur Yavaş belediyeciliğini gözler önüne serdi! 'Köprü var ama yol yok'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek sosyal hesabından yaptığı paylaşımla Mansur Yavaş belediyeciliğini gözler önüne serdi. 'Yol yapmak trafiği artırır' diyen Mansur Yavaş'ın yol olmayan yola köprü yaptığı görüldü. Gökçek, 'Çubuk'ta köprü yapılmış ama yol yapılmamış. Mansur Yavaş “yol trafiği artırır” mantığını burada da uygulanmış. Yavaş'ın yeni trafik çözümü: Köprü var ama yol yok' dedi.Osman Gökçek paylaşımında, 'Değerli vatandaşlarımız şu anda Çubuk'tayız. Mansur Yavaş biliyorsunuz ki yol yapmak trafiği arttırır demişti. Evet yol yapmamış ama ne yapmış? Yolu olmayan yere iki tane köprü yapmış.Şu arkadaki gördüğünüz araziye bakar mısınız? Ne yol var, ne iz var... Ama iki tane köprü yapmış. Ankara'nın paralarını maalesef bu tür yerlerde çarçur etmiş. Ya bugün Ankara kendi trafiği için köprü bekliyor. Alternatif yol bekliyor. Sayın Mansur Yavaş'ın Allah aşkına vizyonuna bakar mısınız? Yolu olmayan yerlere iki tane gördüğünüz gibi köprü yapmış. Ve bu köprüleri üç yıl önce yapmış değerli vatandaşlarımız. Allah aşkına bu kadar belediyede iş bilmemezlik olabilir mi? Bu kadar vatandaşın parasını çarçur etmek olabilir mi? Burada Çubuk'tan yolu olmayan ama köprüsü olan Mansur Yavaş'ın bu icratının olduğu yerden tüm vatandaşlarımıza saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.' ifadelerini kullandı.