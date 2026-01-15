Cevdet Yılmaz, Tom Barrcak ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.Görüşmede; ikili ilişkiler, İran ve Suriye’deki son gelişmeler ile Gazze barış planının ikinci aşaması çerçevesinde bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:ABD Türkiye Büyükelçisi Sayın Tom Barrack ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede; ikili ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi ve iş birliğimizin somut alanlarda derinleştirilmesi konularını ele aldık.Görüşmemizde; ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi, savunma sanayii ve CAATSA yaptırımları başta olmak üzere gündemimizdeki başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik.Ayrıca İran ve Suriye’deki son gelişmeler ile Gazze barış planının ikinci aşaması çerçevesinde bölgesel ve küresel meseleler üzerine görüş alışverişinde bulunduk.Yapıcı katkıları ve ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirme iradesi için Sayın Barrack’a teşekkür ediyorum.