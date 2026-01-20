Türkiye Genelinde Düğmeye Basıldı! 14 İlde Operasyon

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;Hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen Narkokapan İzmir operasyonuna: 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı.Tekrar ifade etmek istiyorum: İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı.Narkokapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95.Bu ölçekte ve eşgüdümle yürütülen çalışmalar; polisimizin yüksek koordinasyon kabiliyetini, sahadaki operasyonel hızını ve kararlılığını açıkça ortaya koymaktadır. Aziz milletimizin huzuru için, suçun kaynağına inen bu mücadeleyi aynı disiplin ve aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir 'iç güvenlik meselesi' değildir; bu mücadele, 'küresel bir güvenlik' mücadelesidir.Daha önce de ifade ettim. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk: O hedef; ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir.Bakınız, bu hedefleri gerçekleştirmek için 2025 yılında zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla;43 bin 524 şahıs tutuklandı. Bu Kabine dönemimizde tutuklananların sayısı 100 bin 509! Tekrar ediyorum: 100 bini aştı!Bu açıkladığım sayılar, tarihi niteliktedir. Biz, uyuşturucu zincirinin tüm cephelerinde savaşıyoruz. Kendini bu davaya adamış, gece gündüz çalışan çok başarılı ekiplerimiz var. Allah ayaklarına taş değdirmesin.Ülkemizdeki ilgili bütün kurumlarla uyum içinde uyuşturucuya karşı mücadelemizi topyekun sürdürüyoruz.Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerle ortak uyuşturucu operasyonlarına imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz.Artık Türkiye, suçla mücadelede takip eden değil; yön veren, koordine eden, istihbarat paylaşılan ve paylaşan, operasyonel iş birliğini yöneten ülkelerden biridir. Yine bu kabine dönemimizde, 233 ton uyuşturucu madde ve 278 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik.Aynı dönemde; 357 uyuşturucu suç örgütünü çökerttik. Bunlardan 46'sı uluslararası nitelikteydi.Kırmızı Bülten ile aranan uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 136 yabancı şüpheliyi ülkemizde yakaladık. Kırmızı Bülten ile aradığımız uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 120 şüphelinin de ülkemize iadesini sağladık.NARKOKAPAN İZMİR operasyonun icrasında emeği geçen; Valimizi,Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü,Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'mızı,İl Emniyet Müdürlüğümüzü, ve operasyona katılan tüm kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.Milletimizin bilmesini isterim ki: İster narkotik suç örgütü elebaşısı olsun, ister torbacı olsun, ünlü olsun ya da olmasın, her kim bu suça bulaşmışsa, biz onlarla ülkemiz ve insanlık adına kararlılıkla mücadele ediyoruz, Allah'ın izniyle de etmeye devam edeceğiz!Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattımızdaki tüm hareketliliği de devletimizin ilgili tüm birimleriyle anbean ve titizlikle takip ediyoruz. Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim.Özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan yalan haberler ve toplumu paniğe sevk etmeye dönük paylaşımlar, açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, 'Türkiye, bölge halklarına çok büyük acılar yaşatan meselelerin, kardeşlik zemininde, aklıselimle çözülmesini savunan bir ülkedir.'