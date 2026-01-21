  • USD: 43,22 - 43,29
Kurtları Çaydanlıkla Kovaladı! ' Suyu Alıp...'

Acıgöl ilçesinde bahçesine giren kurtları güvenlik kamerasından fark eden bir vatandaş, eline aldığı çaydanlıktaki sıcak suyla kurtları uzaklaştırdı.

Ekleme: 21.01.2026 - 16:10 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:16 / Editör: Erhan Şimşek
Hayvancılıkla uğraşan İsmail Karaman, evinin çevresine kurdurduğu güvenlik kamerasını kontrol ettiği sırada bahçesinde gezinen iki kurdu fark etti.

Kurtların evine ve hayvanlarına zarar vermesinden endişe eden Karaman, o sırada çay içtiği esnada çaydanlıktaki sıcak suyu alarak dışarı çıktı.

KARAMAN'I GÖRÜNCE KAÇTILAR

Bahçeye giren kurtlara doğru koşan Karaman'ı gören kurtlar, kısa sürede kaçarak gözden kayboldu.

O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

'ÇAYDANLIKTAKİ SICAK SUYU ALIP ÇIKTIM'

Yaşadıklarını anlatan İsmail Karaman, 'Akşam evde çay içiyordum. Güvenlik kamerasına baktığımda iki kurdun evin önünde dolaştığını gördüm.

Çaydanlıktaki sıcak suyu alarak dışarı çıktım. Beni görünce kurtlar kaçtı. İlçemizdeki vatandaşlarımız dikkatli olsun. Kurtlar artık şehir içinde dolaşmaya başladı.' dedi.