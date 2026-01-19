Mesed Pezeşkiyan ' Kısıtlama Kaldırılmalı '

Komşuda protestolar devam ediyor.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkedeki son olaylarda gözaltına alınanların yargılanması ve internet kısıtlamasına dair değerlendirmede bulundu.Pezeşkiyan, gözaltına alınan kişilerin dosyalarının incelenmesinde azami dikkat ve adaletin esas alınması gerektiğini belirterek, 'Teröre bulaşmamış kişilerin dosyaları İslami merhamet çerçevesinde ele alınmalı. Ancak terör olaylarının failleri ve lider kadrolarına yönelik dosyaların kendine özgü hukuki ve güvenlik süreçleri var. Bu nedenle terör eylemlerinin faillerine herhangi bir müsamaha gösterilmeyecektir.' ifadelerini kullandı.Ülkedeki internet kısıtlamalarına değinen Pezeşkiyan, internet tabanlı işletmelerin önünün açılması ve iletişim alanındaki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini belirterek, 'Bu kapsamda Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani'ye internet kısıtlamalarının en kısa sürede kaldırılması yönünde tavsiyede bulundum.' şeklinde konuştu.Toplumsal olaylar ile mücadelede uzman yaklaşımının önemine değinen Pezeşkiyan, terör ile mücadelede istihbarat ve güvenlikçi yaklaşımın titizlik ve ciddiyetle ele alınması gerektiğini kaydederek, 'Bu süreçte üniversite öğretim üyeleri, sosyologlar ve sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve birikimlerinden yararlanılarak, yapısal ve uygulamaya dönük eksiklikler tespit edilmeli ve giderilmelidir.Benzer olayların gelecekte daha sağlıklı şekilde yönetilebilmesi için önleyici ve uygulanabilir plan ve politikalar geliştirilmeli.' ifadelerini kullandı.