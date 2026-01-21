Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tüketici Hakem Heyetlerine 900 binin üzerinde başvuru

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine toplam 907 bin 515 başvurunun yapıldığını, bu başvurulardan 849 binin 143’ünün karara bağlandığını açıkladı. Ayrıca yapılan başvuruların toplam parasal değerinin yaklaşık 12,4 milyar TL olarak gerçekleştiği ifade edildi.