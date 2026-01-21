  • USD: 43,22 - 43,29
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tüketici Hakem Heyetlerine 900 binin üzerinde başvuru

Ekleme: 21.01.2026 - 09:58 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:01 / Editör: Fehmi Öztürk
Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine toplam 907 bin 515 başvurunun yapıldığını, bu başvurulardan 849 binin 143'ünün karara bağlandığını açıklayarak yapılan başvuruların toplam parasal değerinin yaklaşık 12,4 milyar TL olarak gerçekleştiğini ifade etti.

