Araç Duvarda Asılı Kaldı! Siirt'te Buzlanma...

Baykan ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir evin çevre duvarında asılı kaldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Sarısalkım köyünde, buz tutan yolda seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.Yoldan savrulan araç, bir evin çevre duvarına çarparak burada asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla asılı kalan araç, güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.