ChatGPT Hesabınız Tehlikede!

Yapay zeka devi OpenAI, popüler platformu ChatGPT için önemli bir güncelleme yayınladı. Şirket, 18 yaş altındaki kullanıcıları tespit etmek ve onları korumak amacıyla geliştirdiği yaş tahmini özelliğini devreye alıyor.Sistem sadece kullanıcının girdiği doğum tarihine bakmıyor. Hesabın ne zaman açıldığı, günün hangi saatlerinde kullanıldığı ve yazışma alışkanlıkları gibi davranışsal sinyaller yapay zeka tarafından analiz ediliyor.Eğer sistem bir yetişkini yanlışlıkla çocuk olarak algılarsa kolay bir çözüm sunuluyor. Kullanıcılar Persona hizmeti üzerinden bir selfie göndererek yaşlarını doğrulayabiliyor ve kısıtlamaları kaldırabiliyor.Sistem genç olduğu tespit edilen hesaplarda bazı hassas içerikleri otomatik olarak filtreleyecek. Kısıtlanan içerik kategorileri şu şekilde sıralanıyor:Grafik şiddet veya kanlı görüntülerReşit olmayanları riskli davranışlara teşvik eden viral akımlarCinsel, romantik veya şiddet içerikli rol yapma oyunlarıKendine zarar verme tasvirleriAşırı güzellik standartları ve vücut aşağılama içeren konularAileler çocuklarının deneyimini daha fazla özelleştirme imkanına sahip oluyor. Ebeveynler uygulamanın kullanılamayacağı sessiz saatler belirleyebiliyor veya hafıza özelliklerini tamamen kapatabiliyor.Sistem herhangi bir akut sıkıntı belirtisi tespit ederse ailelere bildirim gönderiyor. Şirket yaş konusunda emin olamadığı durumlarda varsayılan olarak güvenli modu devreye sokuyor.