Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ramallah'ta hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Abbas'ın rutin kontroller için hastaneye götürüldüğü, ciddi bir durumun olmadığı belirtildi.
"RUTİN KONTROLLER"
WAFA, 90 yaşındaki Abbas’ın Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan bir hastanede rutin tıbbi kontrollerden geçtiğini aktardı.
RAMALLAH'TAKİ BİR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Haberde, "Filistin Devleti Başkanı Mahmud Abbas, bugün Ramallah kentindeki İstişari Hastanesi’nde rutin tıbbi kontrollerden geçmektedir." ifadeleri yer aldı.