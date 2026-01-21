YPG/SDG’den Sonra Sıra İsrail’de Mi? ‘Başkan Erdoğan Stratejik Bir Zafer Kazandı’

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında dün varılan mutabakat sonrası 4 günlük ateşkes yürürlüğe girmişti.ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack da YPG/SDG'ye entegrasyon anlaşmasına uyun çağrısı yapmıştı.Ateşkes sonrası İsrail merkezli Haaretz gazetesinde, 'PYD/SDG ABD baskısı altında Şara'nın ulusal birlik doktrinine boyun eğdi. Sırada İsrail mi var?' başlıklı dikkat çeken bir haber yayımladı.Haberde, ABD'nin birleşik bir Suriye'ye verdiği destek kapsamında YPG'nin Şam'ın şartlarını kabul ettiği ve bu durumun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a stratejik bir zafer kazandırdığı bildirildi.Haaretz'e göre, Washington Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yanında saf tutarken, İsrail de yakında Suriye'deki yeni düzene uyum sağlaması yönünde artan bir baskıyla karşı karşıya kalabilir.İsrailli gazete, Şara ile YPG/SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşmasının, 2024'te Esad rejimini devirerek iktidarı ele geçirmesinden bu yana Suriye Cumhurbaşkanı'nın elde ettiği bir dizi siyasi ve diplomatik zaferin son halkası olduğunu belirtti.Haaretz, anlaşma kapsamında Şam yönetiminin ülkenin üçte birini kapsayan ve kantonlara bölünme tehdidi taşıyan bir bölge üzerinde egemenliğini yeniden tesis edeceğini bildirdi.Haberde, anlaşmanın YPG/SDG için ağır bir yenilgi olduğu vurgulanırken, terör örgütü çevrelerinde ABD'nin YPG'ye yönelik desteği kesmesinin 'ihanet' olarak görüldüğü aktarıldı.Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi, anlaşmanın kendilerine dayatıldığını ve başka bir seçenekleri olmadığını kabul etti.Haaretz, YPG/SDG'nin kaybetmesiyle Türkiye'nin kazanç elde ettiğini belirtti. Habere göre, anlaşma kapsamında PKK/YPG'nin Suriye'den çıkarılmasıyla Türkiye sınırına yönelik bir tehdit ortadan kaldırılacak.İsrailli gazeteye göre, anlaşma aynı zamanda 'Terörsüz Türkiye' sürecini de daha ileri seviyeye taşıyacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir zafer daha kazandıracak.Haberde, YPG/SDG tehdidinin ortadan kalkmasının Türkiye'nin yalnızca ulusal güvenlik anlayışı açısından değil, aynı zamanda diplomatik konumunu güçlendirmesi açısından da önemli olduğu belirtildi.Haaretz, anlaşmayla birlikte Başkan Erdoğan'ın Suriye'yi egemen bir devlet olarak birleştirme vaadini yerine getirdiğini bildirdi. Bu durumun, Türkiye'ye Suriye'de ve bölgede İsrail'e karşı kullanabileceği önemli bir avantaj sağladığı belirtildi.Haberde, Türkiye'nin hamlelerinin İsrail'in Suriye'deki hareket alanını daralttığı, Orta Doğu'da gerçekliği şekillendiren devlet adamı olarak Başkan Erdoğan'ı güçlendirdiği ve bu durumun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aleyhine olduğu bildirildi.Haaretz son olarak, ABD'nin YPG/SDG'ye verdiği desteğin çökmesiyle birlikte, Suriye'nin birliğine engel olarak Dürzilerin kaldığını belirtti. Habere göre, bu nedenle Dürziler ve onları destekleyen İsrail üzerindeki baskının artması bekleniyor.