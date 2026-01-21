YPG/SDG’den Sonra Sıra İsrail’de Mi? ‘Başkan Erdoğan Stratejik Bir Zafer Kazandı’
Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında anlaşmaya varılması İsrail'de alarm zillerini çaldırdı. Haaretz "Sırada İsrail mi var?" sorusunu gündeme taşırken, Suriye'de değişen dengelerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a stratejik bir zafer kazandırdığı belirtildi.
Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında dün varılan mutabakat sonrası 4 günlük ateşkes yürürlüğe girmişti.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack da YPG/SDG'ye entegrasyon anlaşmasına uyun çağrısı yapmıştı.
'PYD/SDG ŞARA'YA BOYUN EĞDİ'
Ateşkes sonrası İsrail merkezli Haaretz gazetesinde, 'PYD/SDG ABD baskısı altında Şara'nın ulusal birlik doktrinine boyun eğdi. Sırada İsrail mi var?' başlıklı dikkat çeken bir haber yayımladı.
'SURİYE'DEKİ GELİŞMELER BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN STRATEJİK KAZANIM'
Haberde, ABD'nin birleşik bir Suriye'ye verdiği destek kapsamında YPG'nin Şam'ın şartlarını kabul ettiği ve bu durumun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a stratejik bir zafer kazandırdığı bildirildi.
'İSRAİL SURİYE'DEKİ DÜZENE UYUM SAĞLAMAK ZORUNDA'
Haaretz'e göre, Washington Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yanında saf tutarken, İsrail de yakında Suriye'deki yeni düzene uyum sağlaması yönünde artan bir baskıyla karşı karşıya kalabilir.
'ANLAŞMA ŞARA İÇİN ZAFERİN SON HALKASI'
İsrailli gazete, Şara ile YPG/SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşmasının, 2024'te Esad rejimini devirerek iktidarı ele geçirmesinden bu yana Suriye Cumhurbaşkanı'nın elde ettiği bir dizi siyasi ve diplomatik zaferin son halkası olduğunu belirtti.
'ŞAM YÖNETİMİ ÜLKEDE EGEMENLİĞİ TESİS EDECEK'
Haaretz, anlaşma kapsamında Şam yönetiminin ülkenin üçte birini kapsayan ve kantonlara bölünme tehdidi taşıyan bir bölge üzerinde egemenliğini yeniden tesis edeceğini bildirdi.
'TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN AĞIR BİR YENİLGİ'
Haberde, anlaşmanın YPG/SDG için ağır bir yenilgi olduğu vurgulanırken, terör örgütü çevrelerinde ABD'nin YPG'ye yönelik desteği kesmesinin 'ihanet' olarak görüldüğü aktarıldı.
Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi, anlaşmanın kendilerine dayatıldığını ve başka bir seçenekleri olmadığını kabul etti.
'TÜRKİYE KAZANÇ ELDE ETTİ'
Haaretz, YPG/SDG'nin kaybetmesiyle Türkiye'nin kazanç elde ettiğini belirtti. Habere göre, anlaşma kapsamında PKK/YPG'nin Suriye'den çıkarılmasıyla Türkiye sınırına yönelik bir tehdit ortadan kaldırılacak.
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ DAHA İLERİ SEVİYEYE TAŞINACAK
İsrailli gazeteye göre, anlaşma aynı zamanda 'Terörsüz Türkiye' sürecini de daha ileri seviyeye taşıyacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir zafer daha kazandıracak.
Haberde, YPG/SDG tehdidinin ortadan kalkmasının Türkiye'nin yalnızca ulusal güvenlik anlayışı açısından değil, aynı zamanda diplomatik konumunu güçlendirmesi açısından da önemli olduğu belirtildi.
'TÜRKİYE İSRAİL'E KARŞI AVANTAJLI KONUMDA'
Haaretz, anlaşmayla birlikte Başkan Erdoğan'ın Suriye'yi egemen bir devlet olarak birleştirme vaadini yerine getirdiğini bildirdi. Bu durumun, Türkiye'ye Suriye'de ve bölgede İsrail'e karşı kullanabileceği önemli bir avantaj sağladığı belirtildi.
'ORTA DOĞU'DA GERÇEKLİĞİ BAŞKAN ERDOĞAN ŞEKİLLENDİRİYOR'
Haberde, Türkiye'nin hamlelerinin İsrail'in Suriye'deki hareket alanını daralttığı, Orta Doğu'da gerçekliği şekillendiren devlet adamı olarak Başkan Erdoğan'ı güçlendirdiği ve bu durumun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aleyhine olduğu bildirildi.
'İSRAİL'E YÖNELİK BASKI ARTACAK'
Haaretz son olarak, ABD'nin YPG/SDG'ye verdiği desteğin çökmesiyle birlikte, Suriye'nin birliğine engel olarak Dürzilerin kaldığını belirtti. Habere göre, bu nedenle Dürziler ve onları destekleyen İsrail üzerindeki baskının artması bekleniyor.