En Çok İşçi Aranan Meslekler Belli Oldu!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), aralık ayı ve 2025 yılına ait istatistik bültenini kamuoyuyla paylaştı.Buna göre aralık ayında işe yerleştirilen kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,24 oranında azalarak 91 bin 992'ye geriledi.Bültene göre, aralık ayında iş bulanların yüzde 60,8'ini erkekler, yüzde 39,2'sini ise kadınlar oluşturdu.2025 yılı Ocak-Aralık döneminde ise İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 478 bin 405 kişi işe yerleştirildi.Verilere göre yıl genelinde 573 bin kadın, 503 bin genç, 48 bin 771 engelli ve 296 bin 926 yükseköğrenim mezunu istihdama kazandırıldı.2025'te en fazla işe yerleştirme imalat sanayi sektöründe gerçekleşti.Meslek bazında ise ilk sıralarda Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi, Turizm ve Otelcilik Elemanı ile Reyon Görevlisi yer aldı. Aynı meslek grupları, açık iş sayısında da zirvede bulundu.Aralık ayında işverenlerden alınan açık iş sayısı 161 bin 60 oldu. Yıl genelinde ise açık iş sayısı yüzde 5,1 düşüşle 2 milyon 435 bin 200'e geriledi.Açık işlerin yüzde 98,6'sı özel sektörden gelirken, en fazla talep yine imalat sektöründe yoğunlaştı.Aralık ayı itibarıyla İŞKUR'a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 331 bin 346'ya yükseldi. Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,5'ini kadınlar, yüzde 49,5'ini erkekler oluştururken, 15–24 yaş grubu gençlerin oranı yüzde 19,8 olarak kaydedildi.İŞKUR'un 2025 Ocak-Aralık verilerine göre işe yerleştirmede ilk sıralar hizmet ve perakende sektörlerinde yoğunlaştı.Geçen yılın genelinde en çok işçi aranan meslekler ise şunlar oldu:1- Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: 84 bin 774 açık iş2- Turizm ve Otelcilik Elemanı: 79 bin 913 açık iş3- Reyon Görevlisi: 59 bin 548 açık iş4- Servis Elemanı (Garson): 57 bin 304 açık iş5- Güvenlik Görevlisi: 50 bin 75 açık iş6- Market Elemanı: 43 bin 547 açık iş7- Satış Elemanı / Danışmanı: 43 bin 316 açık iş8- Konfeksiyon İşçisi: 38 bin 763 açık iş9- Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle): 37 bin 593 açık iş10- Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 28 bin 701 açık iş