CHP'de yönetim krizi! Otorite savaşı başladı

Yaz aylarında Ankara'da açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde kriz bitmiyor.Kısa süre önce ofisin arka planından İmamoğlu'nun fotoğrafını ve ismini kaldırtarak, Türk bayrağını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini yerleştiren Özel, ardından İmamoğlu'nun kapı isimliğine de müdahale ederek yanına kendi ismini eklettirmişti.İmamoğlu cephesinde büyük rahatsızlık yaratan bu girişimler sonrası iki kanat arasında yeni bir örtülü çekişme daha gün yüzüne çıktı.Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde görev yapan gölge kabine ile geçtiğimiz hafta toplantı yapan Özel, 2026 yılının yol haritası üzerine istişarelerde bulundu.Bu süreçte Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan ise karşı hamle geldiği öğrenildi.İmamoğlu'nun, ziyaretine gelen milletvekilleri ve avukatları aracılığıyla gölge kabineye Özel'den bağımsız olarak kendi talimatlarını ilettiği, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde iki farklı kanattan gelen çelişkili görüşlerin partili kurmayları zor durumda bıraktığı iddia ediliyor.Öte yandan CHP yıl sonuna kadar hükümet programını ve seçim beyannamesini de tamamlamayı planlıyor.İmamoğlu'nun bu alandaki çalışmalarda da karar mercii olarak rol almak istediği, kendisinden habersiz olarak bu sürecin ilerletilmemesi yönünde gölge kabineye ve kendisine yakın siyasilere tenkitlerde bulunduğu aktarıldı.