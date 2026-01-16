Ankara - İzmir YHT hattı için dev kaynak...

İzmirlilerin merakla beklediği Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesinde önemli bir eşik daha aşıldı. 2026 yılı yatırım programı ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İzmir’deki hangi proje için ne kadar bütçe ayırdığı da belli oldu. Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu projesi yatırım bütçesinde aslan payını aldı. Proje için 2026 yatırım programında 15 milyar 711 milyon 45 bin TL kaynak ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Ankara İzmir Hızlı Tren Projesinin Afyonkarahisar’a kadar olan bölümünün 2026’da, hattın tamamını ise 2027’de hizmete alınacağını açıklamıştı. Hızlı Trenin devreye girmesi ile birlikte Ankara İzmir arası seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek.

2026 Yılı Yatırım Programı'nın kabulü ve uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararla birlikte kamu yatırımlarına ayrılan ödenekler de netleşti.TOPLAM MALİYET 101 MİLYARYayımlanan listede İzmir'i de yakından ilgilendiren çok sayıda proje yer aldı. Bu projelerden birisi de Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı oldu. Toplam maliyeti 101 milyar 487 milyon 60 bin 747 TL olan proje için 2026 yılı yatırım programında 15 milyar 711 milyon 45 bin TL ödenek ayrıldı. 2025 yılı sonu itibariyle Ankara- İzmir YHT için 85 milyar 775 milyon 15 bin 747 TL bütçe kullanılmış oldu.TAMAMI 2027'DE DEVREYE ALINACAK2007 yılında başlayan ve 2027 yılında hayata geçmesi planlanan proje ile Ankara-İzmir arasındaki 3 saat 30 dakikaya düşecek. Projenin Afyonkarahisar'a kadar olan bölümü 2026 yılında tamamı ise 2027 yılında hizmete girmiş olacak. 508 kilometre uzunluğundaki proje kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen olmak üzere 10 istasyon ile 40,7 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 altgeçit yer alacak. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya inecek.'13 MİLYON İNSANIMIZ DOĞRUDAN HIZLI TREN KONFORUNA KAVUŞACAKUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geçtiğimiz aylarda konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'Proje tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğunun 624 kilometre olacağını dile getirmişti. Bakan Uraloğlu, 'Çalışmalarımız zaten Polatlı'ya kadar olan hızlı tren hattından sonra başladığı için 508 kilometre olarak ifade ediyoruz. 508 kilometre uzunluğu olan projede kullanılacak hattın dizayn hızı 250 kilometre saattir. Hattımız tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir'de yaşayan yaklaşık 13 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak.' İfadelerini kullanmıştı. Bakan Uraloğlu, Ankara-Afyonkarahisar arası seyahat süresinin 1 saat 40 dakikaya düşeceğini ifade ederek, şunları söylemişti: 'Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya, Ankara-İzmir arası ise 3 saat 30 dakikaya düşecektir. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz. Dolayısıyla sanayisi, turizm potansiyeli ve limanıyla ülkemizin 3. büyük şehri olan İzmir'i ve güzergahındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı Ankara'ya daha da yaklaştırarak, bölgedeki ticaret hacmini de büyüteceğiz.' demişti.