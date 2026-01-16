ABD İran'a saldırısını durdurdu mu? Trump'ın kararının perde arkası

ABD merkezli The New York Times'a göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da süren kitlesel protestoların gölgesinde ABD'nin planladığı olası askerî saldırının ertelenmesi için Donald Trump'a çağrıda bulundu. İsrailli ve Arap yetkililerin Tahran'ın misilleme olarak bölge ülkelerini hedef alabileceğinden endişe duyduğu ifade edildi.The New York Times'ın üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Netanyahu, geçtiğimiz günlerde Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aynı gün ABD Başkanı Trump, 'karşı taraftaki çok önemli kaynaklardan' İran yönetiminin protestoculara yönelik öldürmeleri durdurduğunu ve idamları sürdürmeyeceğini öğrendiğini açıkladı. Bu açıklama, Trump'ın günlerdir masasında olan İran'a saldırı seçeneğinden geri adım attığı şeklinde yorumlandı.Haberde üst düzey bir ABD'li yetkilinin, Trump'ın son günlerde komutanlarının sunduğu askerî seçenekleri tamamen devre dışı bırakmadığını ve nihai kararın, İran güvenlik güçlerinin protestolara nasıl yaklaşacağına bağlı olduğunu söyledi.The New York Times'a konuşan bir Körfez yetkilisine göre Katar, Suudi Arabistan, Umman ve Mısır son günlerde Trump yönetimiyle yoğun temas kurarak İran'a yönelik bir saldırının durdurulmasını talep etti. Bu ülkelerin böyle bir adımın daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmayı tetikleyebileceği uyarısında bulunduğu ifade edildi.Habere göre söz konusu dört ülke, Washington'la temaslarının yanı sıra İranlı yetkililere de ABD saldırısı durumunda bölge ülkelerine misilleme yapılmaması yönünde mesajlar iletti. Bölgedeki iki diplomat, Arap ülkelerinin hem ABD hem de İran nezdinde koordineli bir diplomasi yürüttüğünü aktardı.Analize göre ABD'li yetkililerin olası bir saldırı halinde İran'ın bölgedeki Amerikan askerî varlıklarını hedef almasını bekledikleri ifade edildi. Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü ile Irak ve Suriye'deki ABD askerleri olası hedefler arasında gösterildi. Haberde yetkililerin İsrail'in de İran'ın misilleme hedefleri arasında yer alabileceğine vurgu yapıldı.Haberde ayrıca haziran ayında yaşanan 12 günlük savaş hatırlatılarak savaş sırasında İran'ın İsrail'e çok sayıda balistik füze fırlattığı, bazı füzelerin İsrail hava savunmasını aşarak sivil can kayıplarına yol açtığına vurgu yapıldı. The New York Times'ın aktardığına göre İran, ABD'nin üç nükleer tesisi vurmasına karşılık olarak Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nü de hedef almış, ancak saldırıda can kaybı yaşanmamıştı.ABD merkezli The Wall Street Journal'a (WSJ) göre, ABD Başkanı Donald Trump'a sunulan askerî değerlendirmelerde, İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırının hem yüksek ateş gücü hem de bölgedeki Amerikan askerleri ile müttefiklerin korunması için ek askerî konuşlanma gerektireceği vurgulandı.ABD'li yetkililer ve Orta Doğulu müttefiklerin Beyaz Saray'a ilettiği değerlendirmelere göre, WSJ'nin aktardığı üzere, İran'a yönelik kapsamlı bir bombardıman kampanyasının rejimin çökmesine yol açmasının düşük ihtimal olduğu, buna karşılık daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmayı tetikleyebileceği belirtildi.Habere göre, daha dar kapsamlı askerî operasyonların İran'daki protestocuların moralini yükseltebileceği ifade edilirken, bu tür adımların rejimin güvenlik politikalarını ve baskı mekanizmasını kalıcı biçimde değiştirmesinin beklenmediği ifade edildi.