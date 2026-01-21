Nusaybin’de Bayrak Provokasyonu: PKK/SDG Sempatizanlarına Operasyon

Türkiye'deki bir grup PKK/YPG yanlısı, Suriye'de ağır kayıplar veren SDG'ye destek amacıyla Nusaybin-Kamışlı sınır hattında provokatif bir girişimde bulundu. Geçişe kapalı ve askeri yasak bölgede yer alan sınır kapısından Suriye'ye geçmeye teşebbüs eden grup, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle tespit edildi.Sınır hattında bulunan Türk bayrağını indiren grup, büyük tepkiye yol açtı. Güvenlik güçlerinin incelemesi sonucu kamera kayıtlarından kimlikleri belirlenen 5 provokatör, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü hakkında “terör örgütü propagandası yapmak”, 1'i hakkında ise “askeri yasak bölgeye girmek” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk bayrağına yönelik saldırıyı sert ifadelerle kınadı. Tunç, son dönemde yaşanan provokatif eylemler kapsamında 356 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını, 35 kişinin tutuklandığını açıkladı.Bayrağa yönelik saldırıya devletin üst kademesinden peş peşe kınama mesajları geldi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Milletimiz, sınırlarımız içinde ve dışında bayrağımızın şanını koruyacak iradeye ve güce sahiptir” dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Şanlı bayrağımıza yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum” ifadelerini kullandı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, “Değerlerimize saldıranlar en net ve güçlü karşılığı alacaktır. Bunun bedeli mutlaka ödetilecektir” açıklamasında bulundu.İletişim Başkanı Burhanettin Duran da saldırının açık bir provokasyon olduğuna dikkat çekti. Çok sayıda bakan ve siyasi parti temsilcisi de olaya sert tepki gösterdi.