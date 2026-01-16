Bakan Güler ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul etti

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti. Kritik görüşmede Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'nin entegrasyonu ve ikili ilişkilerin masaya yatırıldığı değerlendiriliyor. Nitekim MSB'den dün yapılan açıklamada, Halep'te terör örgütü SDG'ye yönelik düzenlenen operasyona ilişkin, "Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.Kritik görüşmede Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'nin entegrasyonu ve ikili ilişkilerin masaya yatırıldığı değerlendiriliyor.Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Halep'te terör örgütü SDG'ye yönelik düzenlenen operasyona ilişkin, "Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir." açıklaması yapıldı.MSB'de 15 Ocak'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının soruları cevaplandı.Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü SDG'nin kontrolünde bulunan mahallelere yönelik operasyonlara ilişkin sorular üzerine Bakanlıkça şu açıklama yapıldı:"Terör örgütünün, sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."