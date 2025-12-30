CHP’li belediyelerde bitmeyen skandal! Döşemealtı Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu

Antalya’da CHP’li Döşemealtı Belediyesi’nde 2023 yılında gerçekleştirilen bir mal alım ihalesinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen "yolsuzluk" operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden D.A, M.Ç, Ş.Ü. ve M.K. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belediyeye yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.A, M.Ç, Ş.Ü. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Antalya'da 26 Aralık'ta Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda 10 kişi gözaltına alınmıştı.Soruşturmada, belediyenin 2023 yılında 2 bin çöp konteyneri alımı ihalesinde konteynerlerin nitelik ve sayı incelemesi yapılmadan muayene ve kabul tutanağı düzenlenerek teslim alındığı, firma lehine 7 milyon 153 bin 713 lira haksız menfaat sağlandığı belirlenmişti.