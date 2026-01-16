  • USD: 43,09 - 43,17
Pablo Escobar’lı kumarhane! Kıskıvrak yakalandılar

Konya’da kumar oynandığı tespit edilen bir adrese kapısı kesilerek operasyon düzenlendi. Baskın sırasında çatı katına kaçan 19 kişiye 220 bin 476 TL idari para cezası uygulandı. Kumarhanede uyuşturucu baronu olarak bilinen Pablo Escobar’ın fotoğrafının duvarda asılı olması ise dikkat çekti.

Ekleme: 16.01.2026 - 10:53 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:56 / Editör: Fehmi Öztürk
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında merkez Karatay ilçesinde bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine çok sayıda ekip gece saatlerinde iş yerine operasyon düzenledi. Kapıyı keserek içeri giren polis, çatı katına kaçan 19 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye toplamda 220 bin 476 TL idari para cezası uygulandı. 235 bin 100 TL, bin 450 ABD doları ve 300 Euro kumar parasına el konulurken, iskambil ve adisyon kâğıtları da muhafaza altına alındı.

Ayrıca 29 adet sentetik uyuşturucu hapta ele geçirildi. A.Ö. ise kumar oynanmasına yer ve imkân sağlamak suçundan gözaltına alındı.

ESCOBAR FOTOĞRAFLI KUMARHANE

Baskında dikkat çeken bir başka detay ise uyuşturucu baronu olarak bilinen Pablo Escobar'ın fotoğrafının duvarda asılı olmasıydı.