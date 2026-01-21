Rus Askerlerinin Yeni Kamuflajı!

Rusya ve Ukrayna arasında ABD öncülüğündeki barış planı müzakereleri sürerken savaş da tüm şiddetiyle devam ediyor.Ukrayna'da cepheyi her geçen gün daha ileri taşıyan Rus askerlerinin kullandığı yeni kamuflajın görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.Kentsel çevrelerde görünmemek için kullanılan kamuflaj sayesinde askerler, adeta bir moloz yığınına benziyor.Hareketsiz durduklarında çevrelerinden ayırt etmesi zor olan kamuflajlı askerlerin, bu sayede kendilerini tespit etmek için kullanılan yapay zekayı da yanıltmaları amaçlanıyor.Yeni moloz yığını kamuflajının, kentsel alanda operasyonlarda bulunan sabotaj ve keşif birlikleri tarafından, drone'lardan gizlenmek için kullanılacağı söyleniyor.