İstanbul'da hayat felç! Her yağışta aynı manzara

Haftanın ilk mesai gününde kar sürpriziyle karşılaşan İstanbullular, yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. Cevizlibağ, Zincirlikuyu ve Köprü girişlerinde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.Yağışın da etkisiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollar ve ara sokaklarda sürücüler güçlükle ilerlerken kent genelinde D-100 kara yolu birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü'nde başlayan trafik, Zeytinburnu'na kadar sürüyor. Sefaköy ve Bahçelievler'de meydana gelen hasarlı kazalar, bölgedeki yoğunluğun artmasına neden oluyor.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.Anadolu Yakası'nda Bostancı ve Maltepe ile Pendik ve Tuzla arasındaki bazı bölgelerde yoğunluk yaşanıyor. Öte yandan işe gitmek isteyenler, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.Trafik yoğunluğu saat 08.15 itibarıyla Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda yüzde 85 ve kent genelinde yüzde 80 olarak ölçüldü.Sadece ana arterler değil, Eyüpsultan ve Alibeyköy gibi bölgelerde ara sokaklar tamamen karla kaplanmış durumda. Kar temizleme çalışmaları devam etse de, buzlanma riski nedeniyle sürücülerin kış lastiği olmadan yola çıkmaması konusunda uyarılar yapılıyor.İlçede aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Sabah saatlerinde İETT otobüsü, Gazi Caddesi yokuşunu kar nedeniyle çıkamadı.Otobüs, çevredekilerin itmesi sonucu yoluna devam etti.Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde çevredekilerin yokuşu çıkamayan otobüsü itme anı yer alıyor.İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde kazaları da beraberinde getirdi. Bahçelievler 29 Ekim Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsü karla kaplı yolda kayarak park halindeki kamyona çarptı. Otobüsün boş olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Otobüs yol kenarına çekildi. İETT otobüsünde hasar oluştu.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi. Açıklamada, arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.