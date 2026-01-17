İngiliz basınında dikkat çeken analiz! Trump'ın kararında Türkiye'nin diplomatik başarısı

İngiltere'nin öncü gazetelerinden The Guardian'a göre, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Umman ABD'nin İran'a yönelik olası hava saldırılarının Orta Doğu genelinde geniş çaplı ve kontrol edilmesi zor bir savaşı tetikleyebileceği endişesiyle Washington'a son dakika diplomatik uyarılarda bulundu.Haberde Türkiye'nin Orta Doğu'yu geniş çaplı ve kontrol edilmesi güç bir çatışmanın eşiğine getirebilecek ABD-İran geriliminde kritik bir diplomatik rol üstlendiğine vurgu yapıldı.The Guardian'a göre, uzun süredir ABD'nin müttefiki olan bu ülkelerin ortak mesajı, Donald Trump'ı çarşamba gecesi planlanan askeri seçeneği şimdilik askıya almaya ikna etti. Suudi Arabistan, çekinceleri nedeniyle ABD'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırı için kendi hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceğini Washington'a bildirdi.Habere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, perşembe günü İran, Umman ve Türkiye'deki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaparak tansiyonun düşürülmesi için temaslarını yoğunlaştırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Washington ile Tahran arasında diyalog çağrısında bulunarak, ABD ve İran'ın meseleyi doğrudan ya da arabulucular aracılığıyla çözmesini umduklarını ve süreci yakından izlediklerini söyledi.İngiltere merkezli gazeteye göre, İran'ın 'direniş ekseni' olarak bilinen bölgesel vekil ağını desteklemeyi sürdürmesi, Filistin meselesinde iki devletli çözüme mesafeli durması ve BAE'nin hak iddia ettiği, Körfez İş birliği Konseyi'nin de desteklediği üç ada üzerindeki anlaşmazlıklar, Tahran ile Körfez ülkeleri arasındaki siyasi mesafeyi koruyor.Buna karşın The Guardian, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Arap başkentlerine yaptığı ziyaretlerin ilişkileri kısmen iyileştirdiğine dikkat çekti. Arakçi'nin geçen yıl Bahreyn'i ziyaret etmesi, 2010'dan bu yana ülkeye giden ilk İranlı bakan olması açısından sembolik önem taşıdı. Arakçi ayrıca, diplomatik ilişkilerin 2016'da koptuğu Mısır'a da geçen yıl dört kez gitti.Haberde, tüm Körfez ülkelerinin İran'ın Körfez'deki deniz trafiğini aksatabilecek adımlar atma ihtimalinin farkında olduğu vurgulandı. Tahran'ın bu potansiyel risk üzerinden bölge ülkeleriyle diplomatik kaldıraç oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük üssü olan El-Udeyd Hava Üssü'nün Katar'da bulunduğunu hatırlatan The Guardian, tansiyonun yükseldiği çarşamba günü Washington'un üsten kilit personelini geri çektiğini aktardı.Habere göre, İran'ın saldırı halinde bölgedeki ABD üslerini hedef alacağı yönündeki açık tehditleri, Washington'un sabit kara ve deniz üslerinin aynı zamanda birer kırılganlık kaynağı olabileceğini de ortaya koyuyor.Analizde, birçok ülkenin İran destekli vekil güçlerin Lübnan, Irak ve Yemen'deki faaliyetlerinden rahatsız olsa da, İran'da rejimin çökmesini, kontrolsüz bir demokratik geçişin ya da ülkenin parçalanması ihtimalinin de gerçekleşmesini istemediği ifade edildi.