Sosyal Medyada Müstehcen Tuzak! Görüntülü Arayıp Her Şeyi Kayda Aldılar

Bir süre önce Van'dan İstanbul'a geldiği öğrenilen bir çift sosyal medya üzerinden açtıkları sahte hesaplarla insanlara mesaj atıp ağlarına düşürdü.İddiaya göre önce sosyal medyadaki sahte hesaplarla iletişim kurdukları kişilere kendi çıplak görüntülerini izletti. Ardından karşı tarafı da soyunmaya ikna eden şüpheliler, bu anları gizlice kayda alarak şantaj yaptı.17 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan tanıştığı kişileri görüntülü arayarak müstehcen anları kayda aldı. Görüşme bitince bu kez devreye erkek arkadaşı girdi ve mağdur kişilerden para istemeye başladı.Şüpheli, para vermek istemeyenleri ise görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit etti.Onlarca kişinin görüntüleri yakınlarına gönderilirken gelen bir şikayetle polis harekete geçti. Gözaltına alınan çift, emniyete götürüldü. İncelenen cep telefonlarında onlarca kişiye ait görüntü ele geçirildi.Bir ayda 500 bin lira vurgun yapan 21 yaşındaki şüpheli tutuklanırken kız arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.