Ticaret Bakanlığı'ndan Amansız Mücadele!

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına karşı mücadeleyi sürdürüyor.Bu kapsamda gerçekleştirilen başarılı çalışmalara bir yenisi daha eklendi.Yasa dışı bahis ve kumar reklamları bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun ana gündem maddelerinden birini oluşturmaya devam etti.Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde 15 sosyal medya hesabının yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği belirlendi.Tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.Detaylar ise bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle kamuoyuna duyuruldu:'Söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır.'Reklam Kurulu'nun 365 sayılı toplantısının gündeminde yer alan diğer bir önemli konu başlığı ise; falcı, medyum ve astrologlar tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam ve tanıtım faaliyetleri olmuştur.Bu kapsamda, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 26 internet sitesine yönelik olarak erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir.Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi, toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması ve tüketicilerin korkularının ve batıl inançlarının istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her platformda olduğu gibi dün katıldığı yıl dönümü programında da konuyu dile getirerek, olası tehditlere karşı aileleri ve gençleri uyardı.Sanal bahis ve kumarın tamamen yok edilmesi için bir eylem planının uygulamaya konulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu saldırı dalgasını ancak bir olursak, birlikte hareket edersek püskürtebiliriz' ifadelerini kullandı.Erdoğan konuşmasında ayrıca şu sözlere yer verdi:Mesela insanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk.Aynı şekilde toplumun çekirdeği olan aileyi güçlendirmek amacıyla farklı projeleri hayata geçirdik; çocuk başına yapılan ödemelerin artırılmasından yuva kurmak isteyen gençlerimize yardımcı olunmasına kadar pek çok destek paketini devreye aldık.Fakat şurası da bir gerçektir ki, bağımlılık gibi aile kurumuna yönelik saldırılar, uyuşturucu, sanal bahis ve kumar gibi küresel boyutu olan tehditlerle mücadele yalnızca devlet eliyle yürütülemez; yürütülse dahi arzu edilen neticeye ulaşılamaz.Bağımlılık denilen modern zaman vebasının başını erkenden ezmezsek, Allah korusun, yarın daha derin sosyal krizlerle karşılaşabiliriz.Bakınız, çok açık söylüyorum: Gençlerimizi, neslimizi ve geleceğimizi hedef alan bu saldırı dalgasını ancak bir olursak, birlikte hareket edersek, birlikte savaşırsak püskürtebiliriz.