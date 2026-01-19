Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Suriye ve Gazze masaya yatırılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Ankara Beştepe'de bir araya gelecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin bu hafta da önemli gündem başlıkları olacak.TERÖRSÜZ TÜRKİYE ANA GÜNDEM MADDELERİNDEN OLACAKToplantıda, önemli adımlar atılan Terörsüz Türkiye süreci konuşulacak.Ayrıca, Gazze ateşkesinde yeni aşama ve ekonomi başlıkları masada olacak.Kabine toplantısında Suriye'deki son durum da kapsamlı şekilde ele alınacak.Suriye ordusunun önce Halep'te ardından da YPG kontrolündeki diğer bölgelerde sürdürdüğü operasyonlar sonrası yapılan anlaşma değerlendirilecek.Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde, Suriye'nin yanı sıra Irak'ta sahadaki son durumun da hazırlanan istihbari raporlar ışığında gözden geçirilmesi bekleniyor.Toplantının bir diğer önemli gündem başlığının ise Gazze olması bekleniyor.ABD yönetimi Gazze Ulusal İdare Kurulu, Yürütme Kurulu ve Barış Kurulu olmak üzere üç yeni mekanizma kurulacağını açıklamıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Barış Kurulu kurucu üyeliğine davet edilmiş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürütme kurulunda olacağı duyurulmuştu.Kabine toplantısında yeni aşamaya geçen Gazze Barış Planı çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.Toplantıda, ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da değerlendirilecek.