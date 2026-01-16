Uyuşturucu soruşturmasında Ümit Karan ve 13 şüpheli tutuklama talebi

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün aralarında Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, DJ Merve Sanay ve fenomen Deniz Berk Cengiz'in de yer aldığı 18 şüpheli gözaltına alındı. 'Uyuşturucu ticareti' , 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarını işlediği değerlendirilen şüphelilerden Adli Tıp'ta saç ve kan örneği alındı.5 YENİ GÖZALTIBugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda yeni isimler gözaltına alındı. Bunlar, oyuncu Çağla Boz, oyuncu Melis Sabah, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın.ÜMİT KARAN'A TUTUKMA TALEBİ23 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin alınmanıyla aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulduğunu 14 şüphe tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Karan, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçlamasıyla karşı karşıya.İSİMLERİN TAMAMITutuklamaya sevk edilen isimler, Ümit Karan, Timuçin Ünal, Ahmet Şaşmaz, Deniz Berk Cengiz, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş,Gökmen Gürdeğir, Melis Sabah,Nazlıcan Taşkın, Nuray İstek, Emircan Şahin, Murat Dönmez, Orhan Aydın ve Hakan Tunçbilek.