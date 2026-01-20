İBB'den Suya Zam! İştirak Şirketi...

İstanbul'da vatandaşların çilesi bitmiyor...İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her geçen gün yeni bir olayla gündeme geliyor.Bu kez İBB, zam olayıyla gündemde.İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Hamidiye AŞ, damacana su ücretlerine yüzde 25'e varan oranda zam yaptı.Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su fiyatı, 120 liradan yüzde 25 zamla 150 liraya yükseldi.Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 140 liradan yüzde 21,42 artışla 170 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı ise 210 liradan yüzde 14,28 zamla 240 liraya çıktı.Hamidiye Su mobil uygulamasında, 1 Şubat'a kadar mevcut tarifeden su satışı yapılacağı duyuruldu.İBB iştirak şirketi Hamidiye AŞ'nin su ürünlerine geçtiğimiz mayıs ayında da yüzde 20 zam yapmıştı.O dönem aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su, 100 liradan yüzde 20 zamla 120 liraya yükselmişti.