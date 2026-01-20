Suriye Konusunda Ya İktidarda CHP Olsaydı? İşte CHP'nin Suç Karnesi

Beşar Esad'ın 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle tarihi bir sürece giren Suriye, son olarak terör örgütü PKK/YPG'yi de bozguna uğratarak köşeye sıkıştırdı. Suriye ordusunun hem sahada hem masada elde ettiği büyük kazanımlar, Türkiye'nin sınır hattındaki güvenliğini de perçinledi.Suriye iç savaşının başından bu yana Suriye toplumunun yanında olan ve en zor günlerde bile mazlum halkı yalnız bırakmayan Türkiye, bir kez daha tarihin doğru tarafında yer aldı.Devletin net ve kararlı Suriye politikalarının aksine, CHP'nin bu süreçte dile getirdiği gerçeklikten kopuk söylemler, son gelişmelerin ardından bir kez daha gündem oldu.2019 yılında tepki çeken bir demeç veren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ne işimiz var bizim Suriye'de? Biz neden dışarıdan terör örgütlerini getirip, eline silah verip Türkiye'de eğitip Suriye'ye gönderiyoruz?' ifadelerini kullanmıştı. Sonraki süreçte açıklamasını yumuşatmaya çalışsa da Kılıçdaroğlu'na tepkiler uzun süre dinmemişti. Kılıçdaroğlu bir başka açıklamasında, 'YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz' demişti.Bir dönem CHP genel başkan yardımcılığı görevini de yürüten CHP Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, yaklaşık 10 yıl önce yaptığı açıklamada, 'Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizce hiçbir sakıncası yok' sözleriyle tepki çekmişti.CHP'li emekli amiral Türker Ertürk de benzer söylemde bulunarak, 'Sınırımızda laik yapısını bildiğimiz PYD olsun daha iyi' ifadelerini kullanmıştı.CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'PYD, Suriye'de kendi yaşamlarını korumaya çalışan, kendi topraklarını küresel bir vahşet örgütüne karşı korumaya çalışan bir örgüt' tanımlamasını yapmıştı.Katıldığı yayında 'PYD terör örgütü mü?' sorusu yöneltilen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise 'Bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz' cevabını vermişti.2024 yılında, Esad'ın düşmesine saatler kala şaşırtıcı bir çıkış yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 'Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor' teklifini öne sürmüştü.