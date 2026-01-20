  • USD: 43,21 - 43,28
  • EURO: 50,60 - 50,69
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Avrupa'da savaş hazırlığı! Ev ve araçlara el konacak

Avrupa'da savaş sesleri yükseliyor. Norveç'te binlerce kişiye savaş çıkması durumunda ordunun ev ve araç gibi mülklere el koymasını bildiren mektuplar gönderilecek.

Avrupa'da savaş hazırlığı! Ev ve araçlara el konacak
Ekleme: 20.01.2026 - 09:13 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:16 / Editör: Fehmi Öztürk
Avrupa'da savaş hazırlığı! Ev ve araçlara el konacak
Norveç'te binlerce kişinin savaş çıkması halinde evleri, araçları ve tekneleri ordu tarafından alınabileceğine dair bilgilendirici mektupları alması bekleniyor.

ORDU DUYURDU

Norveç Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bu el koyma işlemlerinin savaş koşullarında ordunun ülkenin savunması için gerekli kaynaklara erişimini güvence altına almayı amaçladığı vurgulandı.

Ordu, bu mektupların amacının olası bir çatışma durumunda ordunun ilgili mülklere el koyabileceğini bildirmek olduğunu vurguladı ve barış zamanında bir etkisi olmadığının altını çizdi.

Avrupa'da savaş hazırlığı! Ev ve araçlara el konacak