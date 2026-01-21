Düzce'de DEAŞ operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı
Düzce ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün finansman ağına yönelik çalışma başlatıldı.
YÜKSEK MEBLAĞLI PARA TRANSFERLERİ
Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, Yalova'da ikamet eden Irak uyruklu S.O. ve O.F. ile Düzce'nin Cedidiye Mahallesi'nde yaşayan Irak uyruklu Ö.A. arasında yüksek miktarda para transferi yapıldığı belirlendi.
DİJİTAL MATERYAL VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin Yalova ve Düzce'deki adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda;
2 adet flaş bellek
4 adet cep telefonu
1 adet 9x19 mm çapında fişek
1 adet muşta
1 adet kelebek bıçak
1 adet kurusıkı tabanca
ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
“Terör örgütüne üye olma” ve “terörizmin finansmanı” suçlamaları kapsamında yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
YÜKSEK MEBLAĞLI PARA TRANSFERLERİ
Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, Yalova'da ikamet eden Irak uyruklu S.O. ve O.F. ile Düzce'nin Cedidiye Mahallesi'nde yaşayan Irak uyruklu Ö.A. arasında yüksek miktarda para transferi yapıldığı belirlendi.
DİJİTAL MATERYAL VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin Yalova ve Düzce'deki adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda;
2 adet flaş bellek
4 adet cep telefonu
1 adet 9x19 mm çapında fişek
1 adet muşta
1 adet kelebek bıçak
1 adet kurusıkı tabanca
ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
“Terör örgütüne üye olma” ve “terörizmin finansmanı” suçlamaları kapsamında yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.