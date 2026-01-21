Düzce'de DEAŞ operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün finansman ağına yönelik çalışma başlatıldı.Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, Yalova'da ikamet eden Irak uyruklu S.O. ve O.F. ile Düzce'nin Cedidiye Mahallesi'nde yaşayan Irak uyruklu Ö.A. arasında yüksek miktarda para transferi yapıldığı belirlendi.Şüphelilerin Yalova ve Düzce'deki adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda;2 adet flaş bellek4 adet cep telefonu1 adet 9x19 mm çapında fişek1 adet muşta1 adet kelebek bıçak1 adet kurusıkı tabancaele geçirildi.“Terör örgütüne üye olma” ve “terörizmin finansmanı” suçlamaları kapsamında yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.