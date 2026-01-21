Rize'de kar yağışı etkili oldu! 63 köy yolu kapandı

İçişleri Bakanlığı'nın uyarısının ardından Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı başladı.Yağış bölgeyi etkisi altına alırken Rize'de de yer yer ulaşımın aksamasına neden oldu.Rize'nin İkizdere ilçesinde şiddetli kar yağışı nedeniyle 29 köyden 22'sinin yolu ulaşıma kapandı.İlçede yeniden ulaşımın sağlanması için Rize İl Özel İdaresi tarafından görevlendirilen 9 personel ve 4 iş makinesinden oluşan ekiple çalışma başlatıldı.Rize'nin Hemşin ilçesinde ise 8 köyden 6'sının yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.Burada da kar temizleme çalışması için 7 personel ve 3 iş makinesinden oluşan ekip görevlendirildi.Ardeşen ilçesinde ise 7 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken Çamlıhemşin ilçesinde 8, Çayeli ilçesinde 13, Derepazarı ilçesinde 1, Fındıklı ilçesinde 2 ve Pazar ilçesinde 4 köy yolu olmak üzere 63 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.Ulaşımın kesintisiz devam edebilmesi için Rize İl Özel İdaresi tarafından il genelinde 56 iş makinesi ve 124 personel ile ulaşıma kapanan yollarda kar temizleme çalışması devam ediyor.Öte yandan Rize'nin çiçeği burnunda gözde turizm merkezlerinden olan Handüzü Yaylası'nda, Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre kar kalınlığı 228 santimetreye ulaşıldı.Çamlıhemşin ilçesi Palovit Yaylası'nda 169 olan kalınlığı, İkizdere ilçesine bağlı Cimil Yaylası'nda ise 161 bir santimetreye ulaştı.Yine İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası'nda da kar kalınlığı 143 santimetre olarak ölçüldü.