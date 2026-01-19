İsrail Panikte! ' Başkan Erdoğan'ın Kesin Zaferi '

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu 'Barış Kurulu'na kurucu üye olarak davet etmişti.Türkiye'nin Gazze 'Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer alması İsrail'de ciddi endişelere yol açtı.Kanal 12 televizyonu (N12) 'İsrail İran'a odaklanırken Gazze'deki Türk tuzağını gözden kaçırıyor' başlıklı dikkat çeken haberinde, Tel Aviv yönetiminin Gazze'yi kaybettiğini ve bu boşluğu Türkiye'nin dolduracağını yazdı.Haberde, Tel Aviv yönetiminin İran'a odaklanırken Gazze'de oluşan siyasi boşluğu fark edemediği ve bunun sonucunda Türkiye ile Katar'ın bölgedeki etkisinin arttığı vurgulandı.Haberde, İsrail'in Gazze'de 'ertesi gün' planını tartışmaktan kaçınmasının, Mısır'ın rolünü zayıflattığı ve sürecin Ankara ve Doha eksenine kaymasına yol açtığı ifade edildi.N12'ye göre, ortaya çıkan tabloda Türkiye, Gazze'nin geleceğinde merkezi bir aktör hâline gelirken İsrail'de bu durum ciddi bir endişe kaynağı olarak değerlendiriliyor.Haberde, Hamas'ın henüz silahsızlandırılmadığı ve Gazze üzerindeki İsrail kontrolünün sınırlı kaldığı bir dönemde Türkiye'nin artan rolünün, Tel Aviv açısından stratejik bir kayıp olarak görüldüğü aktarıldı.Kanal 12, İsrail'in önceliğini İran'a vermesinin Gazze dosyasının ikinci plana itilmesine neden olduğu, bunun da bölgedeki güç dengelerini İsrail aleyhine değiştirdiğini belirtti.Habere göre, Gazze'de Türkiye'nin rolünün güçlenmesi, İsrail'in hem askeri hem de diplomatik manevra alanını daraltan bir gelişme olarak öne çıkıyor.Maariv gazetesinin 'Erdoğan'ın mutlak zaferi' başlıklı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni 'barış' süreciyle birlikte Gazze'de oluşan tablonun en büyük kazananının Türkiye olduğu vurgulandı.Habere göre, İsrail hükümetinin Gazze'de 'ertesi gün' planını ortaya koymaktan kaçınması, Türkiye ve Katar'ın sürecin merkezine yerleşmesine yol açtı. Maariv, bu durumu Başkan Recep Tayyip Erdoğan açısından açık bir diplomatik kazanım olarak nitelendirdi.Maariv'de yer alan değerlendirmede, Trump'ın barış planının ikinci aşamasıyla birlikte Gazze'nin geleceğine ilişkin danışma ve yönetim mekanizmalarında Türkiye'nin etkin rol üstlendiğine dikkat çekildi.Haberde, Türkiye'nin ABD yönetimi nezdinde güvenilir bir aktör olarak kabul edilmesinin, İsrail'in Gazze üzerindeki siyasi ve güvenlik iddialarını zayıflattığı ifade edildi.Gazetenin yorumuna göre, Ankara'nın sürece dahil olması İsrail'de ciddi rahatsızlık yaratırken, Başkan Erdoğan'ın bölgesel etkisinin arttığını gösteriyor.Maariv'e göre, İsrail yönetiminin 'mutlak zafer' olarak tanımladığı hedeflerin büyük bölümünün sahada karşılık bulmadığı bir dönemde, Türkiye Gazze denkleminde vazgeçilmez aktörlerden biri haline geldi.Haberde, Hamas'ın tamamen silahsızlandırılamadığı, Gazze'de İsrail'in tam kontrol sağlayamadığı bir ortamda Türkiye'nin artan rolünün, Tel Aviv açısından stratejik bir başarısızlık olarak değerlendirildiği belirtildi.Maariv gazetesinde yayımlanan 'Gazze'de Türkiye ve Katar'ın eylemleri İsrail'e atılmış bir tokattır' başlıklı bir diğer haberde ise, Netanyahu'nun, Gazze'de 'ertesi gün' meselesini tartışmayı ısrarla reddetmesi nedeniyle bölgede Türkiye ve Katar'ın güç kazandığı vurgulandı.