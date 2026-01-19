Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş paylaşımı! 'Yeniden ayağa kalktık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ı yeniden ayağa kaldırıyor. Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), depremin yıktığı Onikişubat ilçesinde rezerv alan olan Binevler Mahallesi'nde 32 bloktan oluşan yeni bir yaşam alanı inşa etti. 768 konut, 86 dükkan ve 1 ticaret merkezinden oluşan mahallede hak sahibi vatandaşlar güvenli konutlarına yerleşiyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından tamamlanan Binevler Mahallesi'nde evlerine yerleşen vatandaşların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, mesajında ev sahibi Ahmet Erkal'ın 'Dün bizi yıkan bu yerde, yeniden ayağa kalktık' sözüne yer verdi.Ahmet Erkal, inşa sürecinde çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, 'Bayağı bir gayretli çalışma içindeydiler. Perde betonları gördük. Çalışmaları gördükçe devletin yanımızda olması bizi son derece memnun ediyordu. Hiç yalnız hissetmedik. Allah razı olsun devletimizden de çalışanlarından da. Çok memnunuz. Eski komşularımızla birlikte olmamız da bizi son derece memnun etti. 1 yıldan beri zaten kiradaydık. Bir an önce bitmesini arzu ediyorduk. O arzumuz da yerine geldi. Dün bizi yıkan bu yerde, yeniden ayağa kalktık. Artık umutluyuz' dedi.Hanife Cülfik ise yeni ev sevincini şöyle anlattı: 'Evler bitti mi?' diye her gün muhtarı arıyordum. Muhtar da usanmıştı artık bizden. 'Anahtar alınmış' diye duyunca ben çocuklara şeker aldım, dağıttım. Yaptılar şükür bitti, geldik evimize. Çok güzel olmuş evler. Allah'ım güle güle oturmayı nasip etsin. Rahmetli babam sağ olsa o bile yapıp veremezdi bana bu evi. Ama devletimiz yaptı. Şimdi kalktığım zaman önce bir balkona çıkıyorum, oturuyorum. Dağlara bakıyorum, böyle evlere bakıyorum 'ya Rabbi şükür' diyorum. Hani biz buradan çıkarken bu evler depremin içinde hep yıkık, yamuk, döküktü. Ya Rabbi diyorum evler yine yapılmış. Şükür binalar, komşular gelmiş. Herkes yerine yerleşmiş. Önce Allah'ıma, sonra da devlete güvendik. Güvenimiz de boşa çıkmadı. Elhamdülillah, güçlü bir devlet.Hacı Ali Nizamoğlu ise inşa süreci ve sonrasını anlattı: Ara ara geldiğimizde baktık. İnşaatta çok kaliteli malzemeler kullanıldı. Birinci sınıf işçilik oldu. Bölge, zemin, yapı sağlam olunca artık korkuyla ilgili başka bir alternatif yok. Deprem korkusu olmadan uykumuzu uyuyabiliyoruz artık. Böyle bir evi yapabilmenin bir maliyeti var. Onun için de kimse yapamaz diye düşünüyorduk. Ama devletimiz büyüktür; yaptı, teslim etti. Şu an gönül rahatlığıyla oturuyoruz. Geldik kontrol için kapıları açtık. Sanki deprem olmadan önceki evimizin kapısını açıyormuş gibi. Çünkü aynı katta aynı yerde. Baktık bina çok güzel, her şey yerli yerinde yapılmış. Buraya güvenmeyeceğiz de başka nereye güveneceğiz? Devletimize güvenmeyeceğiz de başka kime güveneceğiz? Devletimiz var olduğu sürece biz varız. Biz var olduğumuz sürece de devletimiz var. Deprem bölgesinin hepsini gezdim. Yani yapılacak bir şey değil. Bu kadar şeyi ancak Türk Devleti karşılardı.