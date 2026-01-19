Donald Trump Putin'i Davet Etti!

Gazze'de İsrail ve Hamas arasında ABD öncülüğünde imzalanan ateşkesin ikinci aşaması kapsamında kurulan Gazze Barış Kurulu'nun üyeleri henüz netleşiyor.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş sonrası Gazze'de yönetimi ve yeniden yapılanmayı denetlemek üzere kurduğu Barış Kurulu'na katılmaya davet edildi.AFP de dahil olmak üzere gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, açıklamasında, 'Başkan Putin de Barış Kurulu'na katılma daveti aldı.' dedi ve Rusya'nın ABD yönetimi ile teklifin 'tüm ayrıntılarını netleştirmeye' çalıştığını sözlerine ekledi.Grönland ile ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini açıklayan Peskov, Trump'ın adını tarihe yazdıracağını söyledi.Peskov, Vladimir Putin'in Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile görüşme planı olmadığını fakat bir telefon görüşmesinin kolayca ayarlanabileceğini belirtti.