Atlas Çağlayan Cinayetinde Gelişme! 'Sıra Size Gelecek' Diye Tehditler Savurmuşlardı...

14 Ocak günü Merter'de bir kafede arkadaşları ve ikiziyle oturan Atlas Çağlayan, başka bir grupla sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın dışarıya taşması üzerine 15 yaşındaki E.Ç., yanındaki bıçakla Atlas'ı göğsünden yaraladı.Hastaneye kaldırılan Atlas, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı E.Ç., olaydan kısa süre sonra yakalanarak tutuklanmıştı.Cinayetin ardından Atlas'ın acılı ailesine yönelik kan donduran tehdit mesajları gelmeye başladı. Anneye gönderilen 'Seni de oğlunun yanına gömeceğiz' mesajları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.Aileye tehdit mesajı gönderen ve sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 3 şüpheli daha önce tutuklanmıştı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde, hayatını kaybeden Atlas Çağlayan adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı ve bu hesaplar üzerinden uygunsuz paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda gözaltına alınan 3 yeni şüpheliden: 1 şüpheli daha çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 5'e ulaştı.2009 yılında ikizi Doruk ile birlikte 1 kilo 100 gram olarak dünyaya gelen ve uzun süre yoğun bakımda kalarak hayata tutunan Atlas, bir teknoloji lisesinde 2. sınıf öğrencisiydi. Başarılı bir futbolcu olma hayalleri kuran Atlas'ın ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.