  • USD: 42,97 - 43,05
  • EURO: 50,18 - 50,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara'nın Ayazında Su Kuyruğu Rezaleti!

Su kesintileriyle mücadele etmeye çalışan Ankaralılar, tankerlerden bidonlarla su alma mesaisine gece saatlerinde de devam etti.

Ankara'nın Ayazında Su Kuyruğu Rezaleti!
Ekleme: 8.01.2026 - 09:13 Güncelleme: 8.01.2026 - 09:24 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: Ensonhaber
Ankara'nın Ayazında Su Kuyruğu Rezaleti!
Ankara'da su krizi aralıksız bir şekilde devam ediyor.

CHP'li belediyelerin yerel hizmetlerdeki yetersizliği, yaşamı zorlaştırıyor.

Belediyeler, çöp sorunlarının ardından son zamanlarda yaşanan su kesintileriyle tekrar gündemde.

Ankara'nın Ayazında Su Kuyruğu Rezaleti!



ANKARA'DA SU KRİZİ

İzmir'de yaşanan su krizinin ardından bu kez başkent Ankara'dan 'su kesintisi' haberi geldi.

Ankara'nın Ayazında Su Kuyruğu Rezaleti!

KESİNTİLER SÜRÜYOR

Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu Başkent'te, 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

TANKERLERDEN SU ALIMI

Yaşanan su kesintileri sonrası Ankara'da vatandaşlar, gece saatlerinde gelen su tankerinin başına koştu.

Eline bidonunu alan vatandaşlar, dakikalarca su almak için tankerin başında bekledi.