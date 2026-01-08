Ankara'nın Ayazında Su Kuyruğu Rezaleti!

Su kesintileriyle mücadele etmeye çalışan Ankaralılar, tankerlerden bidonlarla su alma mesaisine gece saatlerinde de devam etti.

Ankara'da su krizi aralıksız bir şekilde devam ediyor.CHP'li belediyelerin yerel hizmetlerdeki yetersizliği, yaşamı zorlaştırıyor.Belediyeler, çöp sorunlarının ardından son zamanlarda yaşanan su kesintileriyle tekrar gündemde.İzmir'de yaşanan su krizinin ardından bu kez başkent Ankara'dan 'su kesintisi' haberi geldi.Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu Başkent'te, 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.Yaşanan su kesintileri sonrası Ankara'da vatandaşlar, gece saatlerinde gelen su tankerinin başına koştu.Eline bidonunu alan vatandaşlar, dakikalarca su almak için tankerin başında bekledi.