Netflix Rekor Kırdı! Reklam Geliri...

Dijital yayıncılık dünyasının lideri, yeni stratejileriyle kasasını doldurmaya devam ediyor. Şirketin açıkladığı son verilere göre Netflix reklam geliri 2025 yılında inanılmaz bir artış göstererek 1.5 milyar dolar seviyesine yükseldi.Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla gelirin iki katına çıktığını gösteriyor. Platformun uygun fiyatlı abonelik seçeneklerine olan ilginin artması, şirketin finansal tablolarını doğrudan ve olumlu yönde etkilemeyi başardı.Şirketin Eş CEOsu Greg Peters, kazanç görüşmesinde gelecek planlarına dair iddialı konuştu. Peters, reklam işinin 2026 yılında tekrar ikiye katlanarak yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini ifade etti.Mayıs 2025 verilerine göre, aylık 7.99 dolarlık reklamlı paket 94 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu devasa kitle, şirketin etkileşimli video reklamlar gibi yeni formatları 2. çeyrekte devreye alması için büyük bir fırsat sunuyor.Yayın devi, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde 12.05 milyar dolar gelir elde ederken, toplam abone sayısını 325 milyona çıkardı. Ancak asıl gündem, Warner Bros. stüdyoları ve HBO Max için yapılan 82.7 milyar dolarlık devasa satın alma hamlesi oldu.Paramount şirketinin itirazlarına rağmen süreci hızlandırmak isteyen Netflix, teklifini tamamen nakit ödemeye çevirdi. Bu hamle, şirketin içerik kütüphanesini genişletme ve sektördeki liderliğini perçinleme konusundaki kararlılığını net bir şekilde kanıtlıyor.Platform, sadece filmlerle değil video podcast formatlarıyla da kütüphanesini zenginleştiriyor. Spotify ve iHeartRadio gibi kaynaklardan alınan içeriklerin yanı sıra, şirket kendi özel video podcast yapımlarını da geliştirmeye başladı.Dizi tutkunları için de güzel haberler var. Stranger Things ve Squid Game gibi fenomenlerin ardından Bridgerton, One Piece ve The Witcher gibi popüler yapımların yeni sezonları izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.