Bakan Kurum Duyurdu! 9 İl Daha...

Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük sosyal konut projesi...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci hız kesmeden devam ediyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak sürece ilişkin bilgi verdi.Paylaşımında bu hafta 9 şehirde toplam 45 bin 909 konutun hak sahiplerinin belirleneceğini duyurdu.Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız' ifadelerini kullandı.Bu haftaki kura çekimleriyle birlikte, kurası tamamlanan il sayısı 32'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265'e yükselmiş olacak.Proje kapsamında vatandaşlar hem ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayacak hem de şehirlerde sosyal konut ihtiyacı karşılanacak.Kura çekimlerinin yapılacağı tarihler şu şekilde;19 Ocak Pazartesi Şanlıurfa21 Ocak Trabzon-Tokat22 Ocak Perşembe Amasya23 Ocak Cuma Manisa-Kastamonu- Sivas24 Ocak Cumartesi Aydın25 Ocak Pazar Giresun