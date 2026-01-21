Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor. İstanbul'daki Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 13 şüpheliye operasyon düzenlendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada 12 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını, iki şüphelinin ise yakalama işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.