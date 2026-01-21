Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. 13 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.
13 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada 12 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını, iki şüphelinin ise yakalama işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.