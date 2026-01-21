  • USD: 43,22 - 43,29
  • EURO: 50,62 - 50,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Balıkesir'de Korkutan Yangın! Buzdolabının...

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangın esnasında patlayan buzdolabı motoru, evi harabeye çevirdi.

Ekleme: 21.01.2026 - 13:15 Güncelleme: 21.01.2026 - 13:19 / Editör: Fehmi Öztürk
Balıkesir'de Korkutan Yangın! Buzdolabının...Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Aliçetinkaya Mahallesi Murat Ustalı Ayvalıkgücü Spor Tesisleri karşısındaki Onursal Caddesi 3066 sokakta bulunan Figen Onay Apartmanı ikinci katta yangın çıktı.

Balıkesir'de Korkutan Yangın! Buzdolabının...

BUZDOLABI MOTORU PATLADI

Salih Işık ve ailesinin yaşadığı öğrenilen evde yangın esnasında patlayan buzdolabı motoru ise evde büyük hasara neden oldu. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin zamanında müdahalesiyle evde bulunanlar tahliye edilirken, alevler ve ardından meydana gelen patlama mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Balıkesir'de Korkutan Yangın! Buzdolabının...

ÖLEN VEYA YARALANAN YOK

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, ölen veya yaralanan olmaması ise büyük bir şans olarak nitelendirildi. Yangınla ilgili araştırmalar sürüyor.