Atlantik Okyanusu’nda tehlikeli gerilim: ABD Rus bayraklı tankere operasyon başlattı!

Rusya ve ABD, Atlantik Okyanusunda karşı karşıya geliyor. ABD medyasındaki haberlere göre, ABD ile Rusya arasında gerilimi artırma riski taşıyan konu başlıklarından birinin, geçen aydan bu yana Atlantik Okyanusu'nda ABD Sahil Güvenliğinden kaçan petrol tankeri olması bekleniyor.VENEZUELA'YA DOĞRU YOL ALIYORDUBaşta Venezuela'ya doğru yol alan ancak geçen ay ABD Sahil Güvenliği ekiplerince durdurulmamak için rotasını geri çeviren petrol tankerinin en son Kuzey Atlantik'te, İngiltere yakınlarında olduğu ve kuzeydoğu yönünde ilerlediği aktarıldı.Ancak gelen son bilgilere göre Marinera son bir saat içinde rotasında ani bir değişikliğe giderek güneye doğru ilerlemeye başladı ve hızını düşürdü.Tanker şu anda İzlanda kıyılarının yaklaşık 200 km güneyinde bulunuyor.ABD TANKERE OPERASYON BAŞLATTICBS News'e konuşan bir ABD yetkilisi, ABD'nin Venezuela bağlantılı ve daha önce Bella-1 olarak bilinen Marinera adlı petrol tankerine el koyma operasyonu yürüttüğünü belirtti.RUSYA SAVAŞ GEMİLERİ GÖNDERDİThe Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer de Rusya'nın önce ABD'den takibi bırakması için talepte bulunduğunu ancak sonrasında petrol tankerine eşlik etmesi için bir denizaltısını ve diğer deniz araçlarını gönderdiğini söyledi.ABD merkezli yayın kuruluşu CBS News de Rusya'nın Atlantik Okyanusu'nda ABD tarafından takip edilen 'Marinera' adlı petrol tankerine refakat etmek üzere deniz kuvvetlerini bölgeye konuşlandırdığını aktardı.ABD TANKERİ ELE GEÇİRMEK İSTİYORCBS News'e konuşan iki ABD'li yetkili, ABD kuvvetlerinin tankere çıkmayı planladığını ve Washington'un tankeri batırmaktansa ele geçirmeyi tercih ettiğini söyledi.The New York Times gazetesi ise tankerin varış noktasının muhtemelen Rusya'nın kuzeydoğusundaki Murmansk limanı olduğunu aktardı.ATLANTİK OKYANUSU'NDA NEFES KESEN TAKİPEski adıyla 'Bella 1' olarak bilinen petrol tankeri, yasa dışı şekilde petrol taşıdığı gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyor. Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, iki haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyor. ABD'nin geçen ay petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını 'Marinera' ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.ABD ÇIKILDIĞINI DUYURDUAmerika Birleşik Devletleri Rus bayraklı tanker gemisine ve bir diğer tanker gemisine çıkıldığını duyurdu.